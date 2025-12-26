Podcast
Nuevo León

Llega a Cineteca NL 'Valor Sentimental', favorita al Globo de Oro

La película tuvo su premier mundial en Cannes, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado, y suma ocho nominaciones a los Globos de Oro

Una de las películas más esperadas por los cinéfilos este año, “Valor Sentimental”, llegó desde el 26 de diciembre a la cartelera de la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa”, luego de su exitoso paso por el Festival de de Cannes.

El espacio cinematográfico del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), ubicado en la Nave 1 del Centro de las Artes, recibe en su Sala 1 esta cinta que la crítica especializada ha calificado como una obra magistral del cine contemporáneo.

La película tuvo su premier mundial en Cannes, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado, y suma ocho nominaciones a los Globos de Oro, cuya ceremonia se transmitirá el próximo 11 de enero de 2026.

Dirigida por el cineasta noruego Joachim Trier, quien alcanzó reconocimiento internacional con “La peor persona del mundo” (2021), esta nueva propuesta profundiza en las complejidades emocionales de los vínculos familiares.

La historia sigue a Nora, una exitosa actriz de teatro que se reencuentra con su padre, Gustav Borg, un director de cine otrora famoso y ausente en su vida familiar. Gustav planea regresar al cine con un guion inspirado en su propia familia y ofrece a Nora el papel protagónico, propuesta que ella rechaza de inmediato. Ante la negativa, él centra su atención en una joven promesa de Hollywood, desencadenando tensiones emocionales y conflictos no resueltos.

Distribuida por MUBI y cedida a la Cineteca Nuevo León para su proyección anticipada, “Valor Sentimental” es además la selección oficial de Noruega para competir por el Óscar a Mejor Largometraje Internacional en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

La cinta invita a reflexionar sobre la dificultad de expresar los sentimientos y el deseo constante de hacerlo, tema recurrente en el cine, abordado aquí con sensibilidad y profundidad.

El costo de entrada general es de 60 pesos, y 40 pesos para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente del INAPAM. La Cineteca permanecerá abierta durante la temporada decembrina, excepto el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Para más información sobre horarios y programación, se puede consultar las redes sociales de @ConarteNL y su agenda digital descargable.


