Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Corte_de_luz_archivo_3ed15e48cd
Nuevo León

Advierte CFE por cortes de luz en San Pedro y Santa Catarina

Esto se debe a ajustes y mantenimiento de la infraestructura del cableado de la subestación Leona, mediante la cual se busca mejorar la calidad del servicio

  • 26
  • Diciembre
    2025

La Comisión Federal de Electricidad avisó sobre la suspensión temporal del servicio para algunas colonias del municipio de San Pedro y Santa Catarina para la próxima semana.

Esto se debe a ajustes y mantenimiento de la infraestructura del cableado de la subestación Leona, mediante la cual se busca mejorar la calidad del servicio en esta zona. 

El corte será el lunes 29 de diciembre desde las 10:00 horas hasta las 18:00, por lo que se llama a la población a tomar precauciones, como mantener sus aparatos de baterías con carga suficiente, tener listas velas y evitar usar aparatos electrónicos previo al corte, esto para que no se dañen.

Para San Pedro las colonias afectadas serán San Pedro 400, Fomerrey 22 y Lomas del Obispo, mientras que de Santa Catarina serán La Fama 1 Provileón, La Fama 2 Provileón, La Fama 3, Lomas de la Fama, Carlos Salinas de Gortari, Lomas del Mirador, Arboledas de las Mitras

La CFE pidió comprención a la personas, pues este tipo de cortes tienen como objetivo brindar un mejor servicio para todos los usuarios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Santa_catarina_saldo_blanco_fa4f8d4cc5
Se registra saldo blanco durante Navidad en Santa Catarina
a57ba950_94b4_43df_8748_dc808499dd99_2805f7a96a
Luce nombre de Mauricio Fernández en nomenclatura de San Pedro
7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres
publicidad

Últimas Noticias

G8k_BQUXWIAA_Qg9_W_3e039eb4e6
Sheinbaum destaca entrega de 30 trenes de repavimentación en 2025
AP_25361343030234_65cc8619e2
Ataque ruso con misiles y drones deja decenas de heridos en Kiev
3ce14312_b9b4_4c16_a4a3_860bca40b603_70bcc4754f
Activa Guadalupe operativos ante llegada del frente frío 25
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
importadores_autos_8114f76821
Alertan por alza desmedida en peaje Reynosa-Pharr
publicidad
×