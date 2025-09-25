Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T160607_795_79c5bd2f7b
Nuevo León

Buscan transparentar costos de hospitales privados

Autoridades abrieron una investigación contra el hospital para buscar reforzar la claridad de sus procesos como la regulación de pólizas y venta de medicamentos

  • 25
  • Septiembre
    2025

La chica que denunció a Doctors Hospital por venderle un Pepto Bismol en más de $6,000 pesos, Alena Kharissova junto al senador Waldo Fernández presentaron una reforma para que los hospitales privados transparenten sus costos y los actualicen constantemente, para que los pacientes tengan una idea de cuánto tienen que pagar.

En entrevista, Alena y Waldo explicaron que con esta propuesta no buscan regular los costos, ni precios de los hospitales, lo único que quieren es que informen a los pacientes sobre cuánto cuesta cada procedimiento o cada medicamento y ya poder decidir si lo aceptan o no.

“No podemos permitir que Los hospitales no nos muestren nuestras cuentas, no podamos verificar lo que estamos nosotros usando en el hospital entonces por eso se propone esta iniciativa de reforma”, dijo Alena Kharissova.

La reforma es a la Ley Estatal de Salud en donde se busca transparencia en los precios d ellos hospitales obligándolo a publicar y actualizar los costos de sus procedimientos, medicamentos, insumos y servicios, supervisión obligatoria por parte de la Secretaría de Salud para que los hospitales cumplan.

Así mismo que existan las sanciones para los hospitales que no transparenten sus costos, junto con un informe anual de sanciones y hospitales infractores, al igual que haya establecidas multas claras y una coordinación federal para que existan convenios que garanticen la transparencia tanto a nivel estatal y federal.

Por su parte, Waldo Fernández indicó que actualmente en el senado ya se está trabajando en regulación de costos en pólizas de seguros, sin embargo, verán cómo agregar este tema a nivel federal.

“Hay que reconocer que cuando un ciudadano tiene la valentía de enfrentar al sistema hay que respaldarla.

“Esta iniciativa también tiene una parte federal e invitamos a Alena al senado para que comparezca y platique su caso par poder impulsar estas iniciativas”, dijo Waldo Fernández.

Tanto Alena, como Waldo, acompañados del dirigente del Partido Verde, Edgar Salva Tierra y la diputada local Claudia Chapa y el diputado Mario Soto, entregaron la iniciativa, en la oficialía de partes.

Alena Kharissova denunció públicamente a Doctors Hospital en Monterrey por cobros excesivos y prácticas irregulares durante su hospitalización.

Entre las anomalías que señaló están cargos inflados, como una caja de Pepto Bismol facturada en más de $6,600 pesos, el cobro de quirófano sin haberse utilizado y una noche extra de internación pese a que ya había sido dada de alta.

También acusó la falsificación de su firma en documentos hospitalarios, lo que su defensa considera un delito y ante esta situación, presentó quejas ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y Profeco, además de una denuncia penal ante la Fiscalía estatal.

En respuesta, Doctors Hospital informó que abrió una investigación interna, aplicó medidas disciplinarias y busca reforzar sus procesos para evitar que se repitan este tipo de situaciones.
Alena informó que ya tuvo su primeria audiencia en donde están buscando llegar a una resolución de su caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

proponen_creaer_observatorio_ciudadano_para_prevenir_el_suicidio_4ec4a897ae
Propone crear Observatorio Ciudadano para prevenir el suicidio
publicidad

Últimas Noticias

banxico_tasa_interes_7f8796a0d2
Banxico prevé que tasa concluirá el año en 7.25%
Captura_de_pantalla_2025_09_25_223350_495db7aef2
Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 26 de septiembre
Whats_App_Image_2025_09_25_at_11_49_51_PM_a64fde2d4f
Los ‘cincuentones’: la generación que mueve el consumo en México
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
11def17b_b1a7_4c97_aeef_7b147d308e0c_dd6f82f12c
San Pedro rinde emotivo homenaje a Mauricio Fernández
publicidad
×