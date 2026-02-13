Podcast
20260213_06_comparte_nl_buenaspracticas_11_10f6cafde4
Nuevo León

Comparte NL prácticas de transformación digital en el Senado

El taller “Gobierno digital: conozcamos modelos de ciudadanía digital nacional y estatal” fue donde se detallaron los beneficios de este esquema de trámites

  • 13
  • Febrero
    2026

En el marco de la Semana de Derechos Digitales 2026, la titular de la Oficina Ejecutiva de Nuevo León, Mariela Saldívar, presentó ante el Senado de la República una ambiciosa visión para la transformación tecnológica del país: un modelo de interconectividad nacional basado en la identidad digital descentralizada.

El taller titulado Gobierno digital: conozcamos modelos de ciudadanía digital nacional y estatal fue el escenario donde se detalló cómo este esquema permitiría a los ciudadanos realizar trámites en diferentes estados y niveles de gobierno sin que los sistemas dependan de una conexión directa entre sí, agilizando la burocracia a nivel federal.

Un ecosistema seguro y eficiente

Durante el evento, organizado por la Comisión de Derechos Digitales que preside el senador Luis Donaldo Colosio, Saldívar subrayó que la seguridad es el pilar de esta evolución. En este sentido, destacó el uso de la tecnología blockchain para la protección de datos personales y la creación de un expediente único.

20260213_06_comparte_nl_buenaspracticas_10.png

“Todos esos mecanismos deben existir para que realmente podamos ejercer nuestros derechos de manera segura; así es como deberíamos ver el ecosistema digital”, expresó la funcionaria.

Para que esta visión sea una realidad, se definieron los siete componentes de la Ciudadanía Digital:

  1. Acceso

  2. Habilidades

  3. Identidad digital

  4. Protección de datos

  5. Trámites funcionales

  6. Participación ciudadana

  7. Seguridad digital

Nuevo León como referente: El éxito de NLínea

Como prueba de la viabilidad de estos proyectos, se presentaron los resultados de NLínea, la ventanilla digital de Nuevo León. A tan solo ocho meses de su implementación, la plataforma arroja cifras contundentes:

20260213_06_comparte_nl_buenaspracticas_08.png

  • 4.8 millones de consultas realizadas.

  • Más de 19 mil usuarios registrados.

  • 14,600 trámites gestionados con éxito.

Colaboración estratégica

El seminario contó con la participación de expertos clave como Netzer Díaz (CIAPEM), María Fernanda Martínez (Innovación de Aguascalientes) y Julio Aguilar (Mejora Regulatoria de Nuevo León), quienes coincidieron en la necesidad de establecer una ruta clara para la digitalización.

Saldívar concluyó con una serie de recomendaciones para los gobiernos que buscan iniciar esta transición, enfatizando la importancia de construir equipos profesionales, adoptar mejores prácticas internacionales y dividir los proyectos en etapas ejecutables para garantizar su éxito.


