Nuevo León

Refuerza Guadalupe campaña de reciclaje de basura por plantas

Guadalupe cuenta con 15 contenedores fijos distribuidos en la ciudad, pero la administración planea sumar 20 puntos adicionales durante el inicio de año

  • 08
  • Enero
    2026

Con el objetivo de fomentar la cultura de la sustentabilidad y el manejo adecuado de residuos, el Gobierno Municipal de Guadalupe, a través de la Dirección de Medio Ambiente, anunció el reinicio de su campaña de reciclaje este sábado 10 de enero.

La iniciativa permite a los ciudadanos intercambiar materiales reciclables por plantas ornamentales y aromáticas, una dinámica que ha ganado gran aceptación entre las familias guadalupenses.

etgew.jpg

Modalidad "Drive Thru": Comodidad y ecología

Zeico Rodríguez, Directora de Medio Ambiente municipal, informó que hasta la fecha se han realizado más de 40 jornadas bajo la modalidad drive thru. Este formato permite que los vecinos entreguen sus residuos sin necesidad de bajar de su vehículo, agilizando el proceso de recolección.

“Cada segundo sábado del mes acuden nuestros vecinos y llevan material como PET, aluminio, cartón, vidrio y artículos electrónicos. Como agradecimiento por parte de nuestro alcalde, se les regala una plantita que motiva a los ciudadanos a seguir contribuyendo al cuidado del entorno”, destacó la funcionaria.

ygfu.jpg

Ubicaciones y Horarios

Para este sábado, los centros de acopio operarán en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Parque Linda Vista, la Casa de la Cultura en Contry, el DIF Cañada Blanca y una gasolinera en Rincón de Guadalupe

Metas para el 2026

Tras un exitoso 2025, donde se entregaron más de 2,500 plantas, el municipio busca ampliar su alcance. Actualmente, Guadalupe cuenta con 15 contenedores fijos distribuidos en la ciudad, pero la administración planea sumar al menos 20 puntos adicionales durante el inicio de este año para facilitar el reciclaje diario a la población.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con la agenda ambiental y la participación ciudadana activa.


