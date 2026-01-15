Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_15_at_11_05_44_PM_7696d4e1bb
Nuevo León

Camioneta se estrella en tienda de San Pedro y deja un lesionado

Una conductora de la tercera edad perdió el control de su camioneta y se introdujo a una tienda de conveniencia; una cajera resultó lesionada sin gravedad

  • 15
  • Enero
    2026

Una camioneta se estrelló la noche del jueves dentro de una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que el conductor presuntamente perdiera el control de la unidad, dejando como saldo a una cajera lesionada.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:50 horas en el cruce de Alberto R. González y la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Carrizalejo, cuando una camioneta Toyota Highlander ingresó de manera repentina al establecimiento, atravesando el área frontal del negocio.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor, una persona de la tercera edad, habría confundido los pedales, lo que provocó que la unidad avanzara sin control y se introdujera al interior del local. El vehículo impactó la estantería y el área de cajas, generando momentos de pánico entre empleados y clientes que se encontraban en el sitio.

Durante el percance, una de las cajeras resultó lesionada en una pierna tras ser alcanzada por el mobiliario desplazado. La trabajadora fue identificada como Yuridia Díaz, de 21 años de edad, quien fue atendida por paramédicos en el lugar.

Tras la valoración médica, se determinó que la joven no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y permaneció en el sitio bajo observación.

Elementos de auxilio acudieron para asegurar la zona y realizar las labores correspondientes, mientras que autoridades de tránsito elaboraron el parte oficial para el deslinde de responsabilidades. Personal de Protección Civil de Nuevo León y San Pedro brindó apoyo tras el reporte del accidente.

Las investigaciones continúan para esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. Hasta el cierre de esta información, no se reportaban más personas lesionadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_16_at_10_04_42_AM_57ddcb6912
Muere trabajador tras ser atropellado por microbús en Matamoros
canal_pluvial_cocodrilos_2026_7994038f2f
Alumnos corren peligro al detectar cocodrilos en Altamira
menor_choque_matamoros_6d9e8f8e5d
Muere menor de seis años tras accidente vial en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
Whats_App_Image_2026_01_16_at_10_04_42_AM_57ddcb6912
Muere trabajador tras ser atropellado por microbús en Matamoros
fiscal_descarta_desaparicion_forzada_leonardo_colombiano_60c964bf5e
Fiscalía de NL descarta desaparición forzada de Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
publicidad
×