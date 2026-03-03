Persisten accidentes viales en Matamoros: Seguridad

En Matamoros se mantienen labores de monitoreo y atención a percances de tránsito por parte de autoridades municipales y servicios de emergencia, en medio de un escenario donde los accidentes viales se han vuelto cada vez más comunes en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Seguridad Pública municipal, Jeu Silva, informó que desde el inicio de su gestión la incidencia de accidentes viales pasó de un promedio de 35 casos diarios a 16, de acuerdo con registros de la dependencia. Sin embargo, pese a esta reducción en cifras oficiales, los hechos continúan registrándose de manera constante.

Por su parte, el coordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana Delegación Matamoros, Francisco Ponce, indicó que los reportes operativos de la institución, derivados de los servicios de atención prehospitalaria, contabilizan entre 22 y 25 accidentes diarios en la ciudad, números que reflejan la alta demanda de auxilios por percances viales.

La problemática no solo se traduce en daños materiales, sino que también ha cobrado vidas. Recientemente, una abuelita de 85 años perdió la vida tras ser atropellada en la avenida Sendero Nacional, hecho que generó consternación entre la población y volvió a encender el llamado a reforzar la cultura vial y la responsabilidad al volante.

Las cifras corresponden a reportes generados por cada instancia en el ámbito de sus funciones y labores de atención a emergencias viales, en un contexto donde autoridades reiteran el exhorto a conducir con precaución para evitar más tragedias..

