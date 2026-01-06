Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_21_02_PM_ee59ccacbe
Nuevo León

Caos en Morones: accidente de tráiler colapsa la circulación

El incidente, registrado frente al Parque España, dejó como saldo daños materiales en luminarias y árboles del camellón central

  • 06
  • Enero
    2026

Un tráiler protagonizó un aparatoso accidente en la avenida Morones Prieto, luego de que el conductor perdiera el control al intentar evitar una colisión con un automovilista que le cerró el paso. 

El incidente, registrado frente al Parque España, dejó como saldo daños materiales en luminarias y árboles del camellón central.

Pese a lo aparatoso del impacto, el conductor fue atendido por la Cruz Roja y reportado sin lesiones. 

No obstante, la vialidad se vio seriamente afectada debido al cierre de dos carriles necesarios para el retiro del tráiler, provocando una densa carga vehicular en el municipio de Monterrey.

De inmediato, elementos de Movilidad y Protección Civil de Monterrey llegaron al lugar para atender la situación. 

Debido a los trabajos para retirar el tráiler, dos carriles de la avenida tuvieron que ser cerrados, provocando un intenso tráfico en la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_1158ec8ede
Tamaulipas realiza 300 inspecciones en centros laborales
senalan_a_bolsonaro_de_conspirar_para_continuar_en_el_poder_73896e6336
Jair Bolsonaro regresa al hospital tras caerse de su cama
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T123647_565_a733403bd3
Muere juez que investigaba a Netanyahu tras accidente vial
publicidad

Últimas Noticias

escena_camila_cabello_6366083460
Miami homenajeará a Camila Cabello por su impacto global
nacional_pension_4c10ed9f53
Corte respalda que incumplir con la pensión puede ser delito
nacional_alimentos_a_menores_f0414be3c6
SCJN avala alimentos retroactivos para menores desde nacimiento
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
EH_UNA_FOTO_2026_01_06_T132439_021_e853ef9955
EUA elimina acusación contra Maduro por Cártel de los Soles
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×