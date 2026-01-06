Caos en Morones: accidente de tráiler colapsa la circulación

Un tráiler protagonizó un aparatoso accidente en la avenida Morones Prieto, luego de que el conductor perdiera el control al intentar evitar una colisión con un automovilista que le cerró el paso.

El incidente, registrado frente al Parque España, dejó como saldo daños materiales en luminarias y árboles del camellón central.

Pese a lo aparatoso del impacto, el conductor fue atendido por la Cruz Roja y reportado sin lesiones.

No obstante, la vialidad se vio seriamente afectada debido al cierre de dos carriles necesarios para el retiro del tráiler, provocando una densa carga vehicular en el municipio de Monterrey.

De inmediato, elementos de Movilidad y Protección Civil de Monterrey llegaron al lugar para atender la situación.

Debido a los trabajos para retirar el tráiler, dos carriles de la avenida tuvieron que ser cerrados, provocando un intenso tráfico en la zona.

