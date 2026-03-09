Podcast
Reporte Ciudadano
ambulancias_matamoros_pocas_c057991961
Tamaulipas

Matamoros requieres más ambulancias para atender a su población

El presidente de la CRM delegación Matamoros indicó que es importante contar con más unidades de emergencia para responder de manera más eficiente

  • 09
  • Marzo
    2026

El presidente de la Cruz Roja Mexicana delegación Matamoros, Mario Ramírez, señaló que el municipio cuenta con menos ambulancias de las que debería tener de acuerdo con el número de habitantes.

¿Cuántas ambulancias operan actualmente en Matamoros?

Explicó que actualmente en la ciudad operan aproximadamente entre 19 y 20 ambulancias, aunque esta cifra puede variar dependiendo de las unidades que se encuentren en servicio en determinado momento.

Estándares recomiendan más unidades de emergencia

ambulancias matamoros.JPG

Detalló que, conforme a los estándares recomendados, debe existir al menos una ambulancia por cada 20,000 habitantes. Considerando que Matamoros cuenta con una población cercana a los 300,000 habitantes, el municipio debería disponer de al menos 24 ambulancias para poder atender adecuadamente las emergencias.

Cruz Roja señala necesidad de ampliar el servicio

Ante esta situación, el presidente de la Cruz Roja Mexicana delegación Matamoros indicó que es importante contar con más unidades de emergencia para responder de manera más eficiente a las necesidades de la población.


