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Nuevo León

Capacita Santa Catarina a 250 niños en primeros auxilios

El municipio consolidó el programa Jaguares Kids, donde más de 250 niños fueron capacitados en técnicas básicas de primeros auxilios y respuesta de emergencias

  • 06
  • Abril
    2026

Con el objetivo de sembrar la semilla de la prevención desde la infancia, el municipio de Santa Catarina consolidó el programa Jaguares Kids, donde más de 250 niñas y niños han sido capacitados en técnicas básicas de primeros auxilios y respuesta ante emergencias.

Bajo la instrucción de los elementos operativos del Grupo Jaguares de Protección Civil, los menores adquirieron herramientas críticas para mantener la calma y actuar de manera efectiva mientras arriba la ayuda especializada. La capacitación, que combinó el rigor técnico con dinámicas recreativas, incluyó:

  • Primeros auxilios Desobstrucción de vías aéreas y control de hemorragias.
  • Atención inicial Manejo de golpes, heridas y prevención de riesgos en el hogar.
  • Protocolo de emergencia Uso correcto de las líneas de auxilio y qué hacer en caso de incendio.
  • Técnicas básicas de compresión de reanimación cardiopulmonar (RCP)

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Cultura de prevención desde la niñez

El director de Protección Civil municipal, Israel Contreras, enfatizó que esta formación trasciende el aula, convirtiéndose en una herramienta de empoderamiento para los pequeños ciudadanos.

“Esta formación es una de las lecciones de vida más valiosas que pueden recibir, porque les brinda seguridad, confianza y la capacidad de ayudar a otros en momentos críticos”, señaló Contreras.

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Indicaron las autoridades que estas acciones van dirigidas a fomentar una cultura de protección civil participativa, preparando a las nuevas generaciones para actuar con responsabilidad y liderazgo.


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