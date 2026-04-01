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Nuevo León

Capacitan a talleristas en Necesidades Educativas Especiales

En este taller, se promovió la participación activa de los partícipes al invitarlos a reflexionar y compartir casos similares

  • 01
  • Abril
    2026

Con el objetivo de lograr la inclusión en Nuevo León, la Secretaría de Igualdad e Inclusión capacitó este miércoles a los talleristas de Centros Comunitarios en Necesidades Educativas Especiales (NEES).

A través del curso “NEES”, la dependencia estatal brindó herramientas y estrategias a los instructores de las áreas de arte y cultura, oficios, educación y tecnología, con el objetivo de identificar las necesidades y generar estrategias que lleven a desarrollar los talleres de manera integral.

Promueven participación activa y reflexión entre talleristas

En este taller, se promovió la participación activa de los asistentes al invitarlos a reflexionar y compartir casos similares, así como estrategias para desarrollar los talleres de forma integral. 

Gema Esmeralda Salazar fue la encargada de implementar actividades como “Diferenciando conceptos NEE vs NEAE”, “Señales de alerta y cómo actuar”, “Estrategias de atención”, “El semáforo de la inclusión” para sensibilizar a los talleristas.

Con esto, se refuerza que el propósito de la Secretaría de Igualdad e Inclusión es la capacitación continua de vulnerabilidad, en busca de desarrollar las capacidades y habilidades de todas las personas.

 

 


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