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Nuevo León

Alertan por riesgo de incendios y llaman a cuidar áreas naturales

Asimismo, se pidió a los visitantes evitar el ruido excesivo y respetar tanto a la vida silvestre como a las comunidades que habitan en estas zonas.

  • 01
  • Abril
    2026

Autoridades estatales exhortaron a la población a extremar precauciones durante la temporada vacacional, ante el incremento en el riesgo de incendios forestales en Nuevo León.

Exhortan a la corresponsabilidad ciudadana

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, advirtió sobre las condiciones actuales que elevan el riesgo de incendios, al tiempo que hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad al visitar espacios naturales.

“Además de vacaciones, estamos en una temporada donde las condiciones climáticas elevan al máximo el riesgo de incendios. Hoy más que nunca necesitamos de la corresponsabilidad de todos. Disfrutar de nuestros espacios naturales también implica visitarlos de manera responsable, cuidar su entorno, respetar sus reglas y prevenir cualquier acción que pueda poner en riesgo nuestros ecosistemas.”

Recomendaciones para visitas seguras

Durante este periodo, miles de familias acuden a ríos, montañas y distintos parajes naturales, por lo que autoridades estatales subrayaron la importancia de adoptar medidas que permitan preservar estos entornos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran llevarse todos los residuos generados, respetar los senderos señalizados, evitar afectar la flora y fauna y no contaminar cuerpos de agua, acciones que contribuyen a mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, se pidió a los visitantes evitar el ruido excesivo y respetar tanto a la vida silvestre como a las comunidades que habitan en estas zonas.

Veda de fuego se mantiene vigente

La Secretaría de Medio Ambiente recordó que en Nuevo León permanece activa la veda del uso de fuego del 30 de enero al 30 de septiembre, como parte de las medidas preventivas ante las condiciones de altas temperaturas, sequía y vientos.

Esta disposición prohíbe encender fogatas, realizar quemas o utilizar cualquier tipo de flama abierta en áreas naturales, recreativas o forestales.

De igual forma, se exhortó a la población a no arrojar colillas de cigarro, cerillos o materiales inflamables, debido a que pueden detonar incendios en cuestión de minutos.

Advierten sanciones por provocar incendios

Las autoridades estatales reiteraron que ocasionar un incendio, incluso de manera accidental, puede derivar en sanciones penales que alcanzan hasta 10 años de prisión, además de multas económicas, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los números 070, 911 o 800 737 0000, destacando que la protección del medio ambiente requiere de la participación de toda la sociedad.


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