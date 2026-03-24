Capacitan para elevar calidad de alimentos durante Mundial 2026

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo, junto con el municipio de Guadalupe, capacitaron este martes a empresas del sector alimentario para fortalecer sus estándares de operación ante el Mundial 2026.

En el marco del “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, se capacitaron alrededor de 70 empresas en temas claves como el control sanitario y las buenas prácticas en el manejo de alimentos.

Consideran capacitación como fundamental ante demanda mundialista

La titular de la Secretaría de Economía, Betsabé Rocha Nieto, señaló que la preparación del sector es fundamental para atender la demanda que traerán los eventos internacionales.

“Estamos trabajando para que nuestras empresas estén preparadas y puedan ofrecer servicios con los más altos estándares de calidad, especialmente en un sector tan importante como el alimentario”, expresó.

También resaltó el fortalecimiento de las pymes como una prioridad dentro de la estrategia económica en Nuevo León.

“A través de estas capacitaciones, buscamos que las empresas mejoren sus procesos, eleven su competitividad y estén listas para aprovechar las oportunidades que generará el Mundial 2026”, añadió.

La encargada de dicha formación fue la especialista Mireya Zavala, quien abordó temas relacionados con microbiología, inocuidad y control de riesgos en alimentos al brindar herramientas prácticas para su implementación.

Además, se llevó a cabo una mini exposición de productos y servicios, que permitió a emprendedores presentar soluciones para fortalecer la operación de las empresas participantes.

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