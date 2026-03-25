Tigres Femenil cae por la mínima ante América en el Universitario

Esta noche, Tigres Femenil perdió 1-0 ante las 'Águilas' del América en el Estadio Universitario. La solitaria anotación corrió a cargo de Geyse Da Silva. En una batalla deportiva en donde las de Villacampa marcaron la diferencia ante un mal planteamiento de Martínez Losa.

El siguiente duelo de las chicas de amarillo total será el próximo jueves 2 de abril ante Tijuana, en punto de las 21:00 horas en el Estadio Caliente.

LA QUE TUVO EL AMÉRICA FEMENIL, LA ANOTÓ

Luego de cumplir con los tradicionales protocolos que la Liga Mx Femenil tiene establecidos, la Juez Central irapuatense

Priscila Eritzel Pérez Borja sonó su ocarina, dando el inicio a las acciones entre las dirigidas por los españoles Pedro Martínez Losa y las pupilas de Ángel Villacampa Carrasco.

Los primeros minutos de este duelo fue de alternativas, tanto las de la ‘U’ como las de las 'Águilas' se presentaron con una formación netamente ofensiva en el rectángulo verde del Estadio Universitario; en la búsqueda constante de tomar la posesión del balón con la intención de ejercer peligro por las diversas zonas del terreno de juego.

Con el correr de los minutos, las 'Amazonas' pusieron sus condiciones, con llegadas por ambas parcelas a velocidad, centros 'a la olla', disparos desde fuera del área y un juego de conjunto en donde el esférico recorría cada rincón de la cancha.

La de mayor peligro se presentó a los 15' de acción cuando Diana Ordoñez disparó de pierna derecha y el esférico dejó simbrando el poste del marco defendido por la ibérica Sandra Paños,que esta noche vistió un atuendo en color verde limón.

Pero, las de amarillo total poco a poco les dejaron a las azulcremas el control de las acciones y a los 35' de tiempo corrido una jugada en el área felina donde la estadounidense Sarah Luebbert qué ingresa 'como cuchillo en mantequilla' por la pradera derecha y cede la pelota a Geyse Da Silva, que, de pierna derecha solo hace el pase a la red para el 1-0 en favor de la visita.

Esto motivó a las de Coapa, que, siguieron generando peligro en el marco encomendado a la mexiquense Cecilia Santiago, quien portó su indumentaria en color violeta.

La pantalla del 'Volcán' indicaba los 45' de acción y la nazareno Pérez Borja indicó añadir dos minutos más, que, al consumirse se fueron al descanso con la parcial ventaja de las americanistas por la mínima diferencia.

LAS 'AMAZONAS' NO PUDIERON ABRIR EL CERROJO

Para el complemento, América Femenil se fue con todo sobre la portería de Cecilia Santiago, pretendiendo incrementar la pizarra que le permitiera obtener un marcador más decoroso.

Pero, las de la UANL buscaron revertir el dominio de las azulcremas y con jugadas que puso en serios predicamentos la meta defendida por Sandra Paños quien tuvo que emplearse a fondo para mantener el 'cero' en su cabaña.

Ambos estrategas realizaron una serie de cambios con la intención de refrescar diversas zonas de su esquema y causar mayor peligro en las diversas zonas del campo de su adversario.

Por momentos, la batalla deportiva se volvió ríspida en las diversas zonas de la cancha. Tanto las de Pedro Martínez como las de Ángel Villa ampa no cedían ni un ápice del rectángulo verde universitario.

La primera de peligro para las felinas llegó a los 66’ de tiempo corrido, la brasileña Jheniffer Cordinali lanzó un potente disparo que hizo que la cancerbera Paños se recostara en su lado izquierdo y enviara el obús a tiro de esquina.

Las 'Amazonas' buscaron de diversas maneras hacerle daño a las capitalinas, pero el esférico no ingresaba en el marco americanista. Por momentos se percibía que su ataque lo ejecutaban 'a tontas y a locas'.

La colegiada arbitral Pérez Borja consideró añadir siete minutos más de reposición en el encuentro, en donde al minuto 45+7 se escuchó el silbatazo final.

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