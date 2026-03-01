Podcast
Nuevo León

Captura la FGR a secretaria de Desarrollo Humano Karina Barrón

El operativo se deriva de una investigación por presuntamente haber falseado información en una denuncia interpuesta contra el ahora legislador Waldo Fernández

  • 01
  • Marzo
    2026

La FGR detuvo este domingo a la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón por los presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura de la funcionaria municipal se concretó alrededor de las 15:45 horas en la colonia Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Origen de la investigación

El operativo se deriva de una investigación por presuntamente haber falseado información en una denuncia interpuesta contra el ahora legislador Waldo Fernández, durante la pasada contienda por el Senado de la República.

Confirmación y postura de Waldo Fernández

Alrededor de las 19:40 horas, Fernández confirmó a través de un video en sus redes sociales que la detención está vinculada a una denuncia que él mismo presentó por el presunto montaje y fabricación de hechos.

“Su detención junto con otras personas, tiene que ver con una denuncia que presentó su servidor y que tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León”, explicó Fernández.

Señaló que, por respeto al proceso, no puede revelar mayores detalles de las pruebas hasta que se lleve a cabo la audiencia de imputación programada para este lunes.

Audiencia de imputación

Asimismo, informó que ha solicitado a través de su equipo legal que dicha audiencia sea pública.

“Lamentablemente no puedo informar en este momento a la ciudadanía estos hechos, pero mañana esperando la audiencia de imputación y una vez que termine le diré al pueblo de Nuevo León y a todas las personas interesadas cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación”, puntualizó.


