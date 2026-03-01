Japón insta a Irán a buscar 'solución diplomática' en conflicto

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó este lunes (tiempo local) a Irán a buscar una “solución diplomática” al conflicto con Estados Unidos e Israel, tras el ataque masivo lanzado este sábado por ambos países contra la república islámica y la posterior respuesta iraní con misiles.

Durante una sesión parlamentaria, la mandataria japonesa pidió a Teherán abandonar su programa de armas nucleares y cesar los ataques que, dijo, contribuyen a la inestabilidad regional.

“A Irán, Japón pide una solución diplomática que incluya negociaciones”, afirmó.

Takaichi señaló además que Tokio está tomando medidas para proteger a los ciudadanos japoneses en la zona y garantizar la seguridad de las rutas aéreas y marítimas, al tiempo que subrayó la importancia de que Washington y Teherán retomen el diálogo.

Por su parte, el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, informó que hasta el momento no se han registrado víctimas japonesas.

Detalló que unos 200 ciudadanos nipones se encuentran en Irán y que, en toda la región, hay cerca de 7,700, por lo que el Gobierno estudia posibles evacuaciones.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado la operación “Furia Épica”, que se saldó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de parte de la cúpula militar del país.

Según la Media Luna Roja Iraní, los ataques han causado al menos 201 muertos y 747 heridos en Irán.

La república islámica respondió con bombardeos contra Tel Aviv y Jerusalén, así como contra bases estadounidenses en la región.

Al menos diez personas han muerto en Israel por estos ataques, mientras que tres militares estadounidenses fallecieron y cinco resultaron heridos.

Aunque el nuevo liderazgo iraní ha mostrado disposición a dialogar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este aseguró que la operación continuará “hasta que se alcancen todos los objetivos” y anticipó que podría prolongarse hasta cuatro semanas.

