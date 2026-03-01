Podcast
Nuevo León

Informa MTY que detención de Barrón es ajena al municipio

De acuerdo con lo informado, se espera que mañana se lleve a cabo la audiencia de imputación, en la que se definirá la situación jurídica

  • 01
  • Marzo
    2026

El municipio de Monterrey emitió un comunicado oficial en el que reconoce la detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de Karina Barrón Perales, y señaló que el caso sería ajeno a su gestión pública actual.

“El Gobierno de Monterrey informa a la ciudadanía que ha tenido conocimiento de que autoridades federales han detenido a la ciudadana Karina Barrón Perales, quien forma parte de la administración municipal”.

La FGR ejecutó este domingo una orden de aprehensión en contra de Barrón, actual secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, por los presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones ante las autoridades.

Gobierno de Monterrey afirma que el caso sería ajeno a la administración

“Ante estos hechos y, sin conocer aún detalles del motivo de la detención, cuya información extraoficial indica es ajeno a la administración pública, el Gobierno Municipal reitera su respeto absoluto al Estado de Derecho, así como a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en nuestro país”.

El ayuntamiento enfatizó que, aunque la funcionaria forma parte de la administración municipal, mantendrán una postura de respeto hacia las autoridades y evitarán emitir valoraciones hasta que existan resultados oficiales de las investigaciones.

Autoridades municipales esperan información oficial de la FGR

“El Gobierno de Monterrey está atento a la información oficial que emitan las autoridades federales y será respetuoso del desarrollo de los procedimientos jurídicos en curso, esperando el resultado de las investigaciones antes de emitir cualquier valoración al respecto”.

La administración municipal también hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para manejar la información con prudencia y responsabilidad, con el objetivo de evitar especulaciones que puedan interferir con el debido proceso.

“Asimismo, hacemos un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en el manejo de la información pública, evitando especulaciones que puedan interferir con los procesos legales o generar desinformación hacia la ciudadanía”.

Audiencia de imputación se realizaría este lunes

De acuerdo con lo informado, se espera que mañana se lleve a cabo la audiencia de imputación, en la que se definirá la situación jurídica de la funcionaria detenida.

“La administración municipal refrenda su compromiso permanente con la legalidad y la justicia”.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 9.53.00 PM.jpeg


