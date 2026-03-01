Podcast
Vinculan a presuntos escoltas de 'El Mencho' detenidos en Jalisco

La FGR vinculó a proceso a Andrés 'N' y Genaro 'N', quienes fueron detenidos durante el operativo en Talpa y permanecerán en prisión preventiva en el Altiplano

  • 01
  • Marzo
    2026

Este domingo, dos presuntos escoltas de "El Mencho", que fueron capturados la semana pasada durante el operativo en Talpa, Jalisco, donde fue abatido el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron vinculados a proceso.

Los detenidos fueron identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) como Andrés “N” y Genaro “N”.

Tras su vinculación, los detenidos permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, los sujetos son identificados como escoltas de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes.

Por su parte, el juez del caso ordenó dos meses para la investigación complementaria de los presuntos escoltas.

Para su vinculación, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó datos para que ambos detenidos fueran procesados; así lo señaló la FGR mediante un comunicado.

Andrés “N” enfrenta cargos por portación de armas de fuego con agravante, portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Mientras que Genaro “N” fue vinculado por portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores exclusivos.

Ambos detenidos recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y permanecerán internos en el Altiplano durante el plazo de investigación complementaria, que fue fijado en dos meses.

La Fiscalía General de la República señaló que los delitos atribuidos a los imputados están relacionados con la posesión y uso de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas mexicanas.

En el comunicado también se señala que, en la vinculación a proceso, se señala que las detenciones fueron realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridad que sufrió la baja de al menos 28 elementos durante las acciones contra el CJNG en Jalisco el pasado 22 de febrero.

Al mismo tiempo, algunos reportes señalan que Genrao "N" habría afirmado que él y su acompañante fueron confundidos por elementos de la Guardia Nacional, además de que habrían solicitado pruebas de rodizonato de sodio para demostrar que ellos presuntamente no habían accionado armas.

Hasta el momento, las autoridades han desmentido o confirmado dicha información.


