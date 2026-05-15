Celebra Nuevo León a maestros del estado en su día

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, junto a Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron la ceremonia de Reconocimiento a Docentes 2026. El evento, organizado por la Secretaría de Educación en el Magno Salón de Cintermex, rindió homenaje a las maestras y maestros de la entidad por su destacada trayectoria y años de servicio al frente de las aulas. Acompañados por el Secretario de Educación, Juan Paura García, y los líderes sindicales José Francisco Martínez Calderón (Sección 21 del SNTE) y Juan José Gutiérrez Reynosa (Sección 50 del SNTE), las autoridades estatales reconocieron el impacto de la labor docente en el desarrollo de la región. “No tengo ninguna duda que son los mejores maestros de México y eso se ve reflejado hoy en el Estado que me toca gobernar”, expresó García Sepúlveda durante su mensaje. “Junto con una iniciativa privada, sociedad civil tan participativa y proactiva y de la mano de los maestros del Estado, yo estoy convencido que no hay quien pare a Nuevo León de sus éxitos. Lo que hoy sembremos será el futuro de nuestro estado”.

Inversión histórica en infraestructura y plazas

Durante el evento, el mandatario estatal anunció un incremento presupuestal sin precedentes para el sector educativo, detallando que la inversión que en 2021 rondaba los 300 millones de pesos, alcanzará los 800 millones de pesos al cierre de este 2026.

Este presupuesto histórico se destinará a:

La construcción de 30 nuevas escuelas .

El desarrollo de 5 nuevas preparatorias .

La creación de 5 planteles adicionales entre Cecytes y Conalep.

Continuar impulsando los procesos de basificación y la mejora de prestaciones para el magisterio nuevoleonés.

El valor emocional de la docencia

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, ofreció un emotivo discurso donde recordó pasajes de su infancia y resaltó el rol de los educadores como soporte emocional para los estudiantes.