Caso Creare: responsable podría llegar a un acuerdo con víctimas

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que en el denominado Caso Creare existe la posibilidad de que el principal señalado como responsable del presunto megafraude inmobiliario pueda llegar a un acuerdo con las víctimas para la reparación del daño.

El vicefiscal Luis Orozco confirmó que el imputado continúa bajo proceso penal y que ha manifestado su intención de responder económicamente ante los afectados, quienes desde hace años reclaman la devolución de los recursos entregados para la compra de viviendas que nunca fueron construidas.

“La persona señalada por las víctimas como responsable, continúa en prisión preventiva, está vinculada a proceso y ha manifestado su intención de hacerse cargo de la reparación de daños”, señaló el vicefiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, ya existen acercamientos iniciales que podrían derivar en un posible acuerdo, aunque el proceso aún se encuentra en una etapa temprana y dependerá de la voluntad de las partes y de los términos legales que se establezcan.

“Aparentemente hay las primeras charlas para poder llegar a un acuerdo”, indicó Orozco.

El caso Creare involucra a la desarrolladora Creare Desarrollos y a su representante, César Alejandro, quien fue detenido tras múltiples denuncias por presuntas ventas irregulares de casas y departamentos en diversos proyectos de Nuevo León, principalmente en el municipio de Santiago.

Las investigaciones señalan que el fraude habría iniciado desde 2020 mediante preventas de inmuebles que no fueron edificados o cuyos terrenos habrían sido vendidos en más de una ocasión.

De acuerdo con estimaciones de abogados y víctimas, el número de afectados podría superar el millar, con un daño económico que rondaría los mil millones de pesos.

La Fiscalía precisó que, aunque se explora una salida alterna mediante la reparación del daño, el proceso penal continúa su curso y las denuncias siguen integrándose conforme avanzan las investigaciones.

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