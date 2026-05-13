Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
creare_desarrollos_8f6bea8e08
Nuevo León

Caso Creare: responsable podría llegar a un acuerdo con víctimas

De acuerdo con la Fiscalía, ya existen acercamientos iniciales que podrían derivar en un posible acuerdo, aunque el proceso aún se encuentra en etapa temprana

  • 13
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que en el denominado Caso Creare existe la posibilidad de que el principal señalado como responsable del presunto megafraude inmobiliario pueda llegar a un acuerdo con las víctimas para la reparación del daño.

El vicefiscal Luis Orozco confirmó que el imputado continúa bajo proceso penal y que ha manifestado su intención de responder económicamente ante los afectados, quienes desde hace años reclaman la devolución de los recursos entregados para la compra de viviendas que nunca fueron construidas.

“La persona señalada por las víctimas como responsable, continúa en prisión preventiva, está vinculada a proceso y ha manifestado su intención de hacerse cargo de la reparación de daños”, señaló el vicefiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, ya existen acercamientos iniciales que podrían derivar en un posible acuerdo, aunque el proceso aún se encuentra en una etapa temprana y dependerá de la voluntad de las partes y de los términos legales que se establezcan.

“Aparentemente hay las primeras charlas para poder llegar a un acuerdo”, indicó Orozco.

El caso Creare involucra a la desarrolladora Creare Desarrollos y a su representante, César Alejandro, quien fue detenido tras múltiples denuncias por presuntas ventas irregulares de casas y departamentos en diversos proyectos de Nuevo León, principalmente en el municipio de Santiago.

Las investigaciones señalan que el fraude habría iniciado desde 2020 mediante preventas de inmuebles que no fueron edificados o cuyos terrenos habrían sido vendidos en más de una ocasión.

De acuerdo con estimaciones de abogados y víctimas, el número de afectados podría superar el millar, con un daño económico que rondaría los mil millones de pesos.

La Fiscalía precisó que, aunque se explora una salida alterna mediante la reparación del daño, el proceso penal continúa su curso y las denuncias siguen integrándose conforme avanzan las investigaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tryh_95453351c1
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_5_22_41_PM_68112e3f58
Detectan en Arteaga gusano barrenador en una cabra y un perro
c5528439_d40c_47ba_acc4_0dba89ff9735_1bbccb084d
Desarticula FGE célula criminal en la Región Centro
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_xi_06e9ff86c5
Trump se volverá a reunir con Xi antes de poner rumbo a EUA
tryh_95453351c1
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
AP_26135044655067_266f26b62b
Temporada de NFL 2026 comenzará con revancha del Super Bowl
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×