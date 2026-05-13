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Nuevo León

Protección Civil Santa Catarina rescata a aguililla gris herida

El hallazgo se registró en el interior de un domicilio de la zona poniente del municipio, movilizando a los brigadistas tras el reporte de la ciudadanía

  • 13
  • Mayo
    2026

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina, integrantes del Grupo Jaguares, rescataron un ejemplar de aguililla gris que presentaba múltiples lesiones y huellas de haber estado en cautiverio ilegal. 

El hallazgo se registró en el interior de un domicilio de la zona poniente del municipio, movilizando a los brigadistas tras el reporte de la ciudadanía.

El operativo se derivó de un llamado de auxilio recibido en el área de emergencias, donde se alertaba sobre un ave de rapiña herida en el patio de una vivienda en la colonia Bosques de la Huasteca. 

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que el ave se encontraba en condiciones precarias, con heridas visibles en la cabeza, garra y el pico.

Sin embargo, el hallazgo más alarmante para los rescatistas fue la detección de cortes intencionales en sus alas. 

Esta condición, que impedía totalmente al ejemplar emprender el vuelo, refuerza la sospecha de que el ave pudo haber permanecido en cautiverio de manera ilícita antes de ser localizada en el sector.

Tras asegurar al animal bajo protocolos que garantizaban tanto su seguridad como la de los vecinos, el personal municipal notificó de inmediato a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para el seguimiento legal correspondiente.

Finalmente, el ejemplar fue consignado a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde especialistas realizarán una valoración exhaustiva y brindarán los cuidados necesarios para su recuperación.


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