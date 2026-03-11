Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Castigarán incumplimientos en desarrollos inmobiliarios

El cambio al Código Penal permitirá actuar contra quien venda un inmueble a dos personas distintas o entregue construcciones de calidad menor a la ofrecida

Ahora el que una inmobiliaria te venda una característica y te entregue un inmueble que no cumpla con la misma podrá ser castigado en Nuevo León, gracias a una modificación en el Código Penal local.

Fue en la sesión de este miércoles que el Congreso del Estado aprobó reformas a las fracciones VI y X del artículo 386 y se adicionó una fracción XV en el Código Penal.

Estas adiciones permiten castigar a aquellas personas que vendan a dos personas una misma cosa, sea mueble o inmueble, haciendo un daño al primer o segundo comprador.

Así mismo, se agregó que aquellos que suministren o empleen materiales o realicen construcciones de calidad o cantidad menor a las que se ofrecieron, podrán ser sujetos a sanciones establecidas en el Código Penal.

“Al fabricante, empresario, comerciante, contratista o constructor de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas, si ha recibido el precio convenido.

“A los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan afirmaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos”, se lee en el dictamen aprobado.

Esto podría castigar casos en donde las inmobiliarias ofrezcan ciertas características en casas o departamentos y al final busquen entregar o entreguen los inmuebles incompletos o con características faltantes a las establecidas en la oferta original.


