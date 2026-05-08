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Escena

Laura Pausini conquista a los regios con un show en la Arena

La italiana conquistó a miles de fans con un show 360°, cambios de vestuario y éxitos como “Se fue” y “La soledad”, en una noche marcada por momentos virales

  • 08
  • Mayo
    2026

La ciudad vivió una noche llena de nostalgia, emoción y momentos virales con el regreso de Laura Pausini. La cantante italiana se presentó ayer jueves en la Arena Monterrey como parte de su gira Yo Canto World Tour, ofreciendo un espectáculo de gran producción y un repertorio cargado de éxitos que hicieron cantar a miles de asistentes. Desde los primeros minutos del concierto, Laura apareció en un escenario 360°, rodeada de pantallas gigantes y visuales que permitieron que el público la siguiera desde cualquier punto de la arena. 

A lo largo de la noche cambió varias veces de vestuario y mantuvo constante interacción con los fans regiomontanos.

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Entre las canciones más coreadas estuvieron Se fue, La soledad, Amores extraños, Víveme, Entre tú y mil mares y En cambio no. La artista alternó temas en español e italiano, generando una atmósfera nostálgica que emocionó especialmente a quienes crecieron con su música en los años 90 y 2000.

Otro instante viral fue cuando buscó interactuar con una fan regia durante el show, provocando gritos y aplausos de toda la arena.

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Fans en redes sociales destacaron especialmente las interpretaciones de "La soledad" y "Se fue", asegurando que fueron los momentos más emotivos de la noche por la intensidad con la que toda la Arena Monterrey cantó junto a la artista.

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Horas antes del concierto de Laura Pausini en la Arena Monterrey, fans compartieron fotos y videos desde los alrededores del recinto mientras esperaba. Entre pancartas, camisetas y mensajes de espera, los seguidores documentaron la emoción previa al show como manera de celebración colectiva.


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