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Internacional

Aeropuerto de LaGuardia, NY cierra una pista por socavón

El hundimiento fue localizado cerca de la pista 4/22 durante la revisión matutina cerca de las 11:00 horas, lo que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos

  • 20
  • Mayo
    2026

Este miércoles, el aeropuerto de LaGuardia, ubicado en el distrito de Queens, en Nueva York, anunció el cierre de una de sus pistas luego de detectar un socavón durante una inspección de rutina, situación que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos.

De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales, la Autoridad Portuaria informó que el hundimiento fue localizado cerca de la pista 4/22 durante la revisión matutina de las instalaciones aproximadamente a las 11:00 horas (tiempo local).

"La pista se cerró de inmediato, y equipos de emergencia de construcción e ingeniería se encuentran en el lugar para determinar la causa y realizar las reparaciones necesarias de la forma más rápida y segura posible", informó la terminal aérea.

El aeropuerto también alertó a los pasajeros sobre posibles afectaciones durante toda la jornada debido a la combinación del cierre de la pista y las tormentas eléctricas previstas para este miércoles en la ciudad de Nueva York.

Más de 200 vuelos afectados en LaGuardia

Según datos de la plataforma FlightAware, los vuelos con destino a LaGuardia registraban retrasos promedio de una hora con 10 minutos, mientras que las salidas presentaban demoras cercanas a una hora y 20 minutos.

Además, al menos 106 vuelos que debían despegar desde el aeropuerto fueron cancelados, así como otros 119 vuelos programados para aterrizar en la terminal aérea neoyorquina.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que continúan las labores de evaluación y reparación en la zona afectada para restablecer las operaciones con normalidad lo antes posible.

Hasta el momento, el aeropuerto no ha emitido una actualización adicional sobre el avance de los trabajos ni sobre una posible reapertura de la pista afectada.


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