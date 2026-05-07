Celebran foro para víctimas de fraudes inmobiliarios en NL

Víctimas de fraudes inmobiliarios en Nuevo León participaron en un foro, donde denunciaron bloqueos y la falta de respuesta de desarrolladoras.

El encuentro reunió a personas afectadas por proyectos como CREARE, de César Alejandro "N", y Proyectos 9, de José Lobatón, con el objetivo de compartir información y establecer una ruta crítica de solución.

Entre los asistentes estuvo Elitza Guerra, afectada del Proyecto 9, de José Lobatón, quien aseguró que el foro permitió a las víctimas conocer alternativas legales para proceder ante posibles fraudes.

“El foro me parece interesante, creo que es información suficiente para ver por dónde o qué recurso poder poner en este tipo de fraudes”, comentó.

También denunció supuestos bloqueos por parte de instituciones y desarrolladoras al intentar recuperar sus recursos.

“Desde que levantamos la mano tuvimos muchos bloqueos de BanCrea también, bloqueos de Proyecto 9 de la desarrolladora para tener respuesta o poder tener nuestros recursos de vuelta”, afirmó.

Por su parte, Gerardo, afectado de Creare Desarrollos Inmobiliarios, explicó que, aunque ya existe una demanda legal, desconoce el avance del proceso.

“Aquí sí están siendo neutrales, ayudan a cómo proceder porque uno no es abogado y desconoce cómo actuar ahora”, dijo.

“Ahorita el caso está detenido, no avanza; ya hay una demanda con mis abogados, pero no sé en realidad qué sigue porque la persona está detenida”, agregó.

Proyectos 9 acumula alrededor de 100 denuncias por un monto estimado de $400 millones de pesos.

Las torres bajo investigación son LaLo y LoLa, Sohl, Moca (Verde 490, Azul 377 y Amarillo 247), Volga y Las Palmas.

En la entrevista exclusiva concedida a El Horizonte el pasado 24 de abril, el desarrollador aseguró que dará la cara ante los reclamos.

Por parte de Creare, algunos de los fraccionamientos involucrados en este presunto fraude inmobiliario con base en las preventas fueron Dalia 1 y 2, El Barrial, Aldea Sur, Villa de las Misiones, Lomas del Barro, Lomas de las Misiones y Fuentes de las Misiones.

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