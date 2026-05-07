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Nuevo León

Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro

En San Pedro, una camioneta chocó contra una luminaria en avenida Lázaro Cárdenas, cruce con David Alfaro Siqueiros, alrededor de las 01:30 horas

  • 07
  • Mayo
    2026

Luego de salir de una fiesta, un hombre y una mujer resultaron involucrados en un accidente vial tras impactar la camioneta en la que viajaban contra una luminaria sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del cruce con David Alfaro Siqueiros, en la colonia Valle Oriente, en el municipio de San Pedro. 

El percance fue reportado alrededor de la 01:30 horas, cuando presuntamente el conductor perdió el control de la unidad y terminó proyectándose directamente contra la estructura metálica ubicada en el camellón lateral. 

Tras el impacto, la camioneta quedó atravesada entre el área divisoria, mientras que la luminaria presentó daños considerables, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en la zona.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad. 

Tanto el hombre como la mujer fueron valorados en el sitio, descartándose lesiones de gravedad. 

Las labores de auxilio se prolongaron durante varios minutos, ya que fue necesario asegurar el área para posteriormente realizar el retiro de la luminaria dañada y de la camioneta siniestrada, la cual quedó obstruyendo parte del camellón lateral y representaba riesgo para otros automovilistas.


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