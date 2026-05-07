IP regia dará financiamiento para detonar crecimiento de Pymes

El sector privado de Nuevo León ‘se puso las pilas’ al crear un portafolio de financiamiento a favor del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La sinergia está encabezada por Banregio y Caintra, liderada por Jorge Santos Reyna, e incluye diversos esquemas, diseñados para atender las necesidades de capital de trabajo y expansión de sus más de 5,000 socios, integrando además un modelo de asesoría especializada en la gestión de recursos financieros.

Un dato relevante es que los afiliados accederán a condiciones y tasas preferenciales que fortalecen el alcance de las soluciones financieras disponibles, además de que en los tiempos de respuesta para solicitudes de crédito con expediente completo se estará reduciendo el plazo de atención de 72 a 48 horas.

“Esta alianza busca fortalecer la competitividad de un sector que funge como motor esencial de la actividad económica y la generación de empleo en la entidad”, aseguraron.

Este acuerdo se da en un contexto donde Nuevo León mantiene un liderazgo industrial y manufacturero, caracterizado por una robusta red de proveedores y pymes que buscan consolidar su crecimiento y elevar su competitividad en mercados cada vez más exigentes.

La dinámica económica del Estado demanda soluciones ágiles y accesibles que permitan a los empresarios adaptarse a los retos del mercado actual, priorizando la digitalización y la eficiencia operativa.

En este entorno, la oferta de Banregio se centrará en acompañar a las empresas afiliadas a Caintra en sus distintas etapas de evolución, facilitando la adopción de canales digitales para su administración y operación diaria.

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