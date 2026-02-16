Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
conarte_noche_de_museos_e6e965d19f
Nuevo León

Celebrará Conarte una década de 'Noches de Museos'

La noche culminará con un performance sonoro y danza improvisada, resultado de la colaboración entre la artista sonora Umanah y el laboratorio Fugite

  • 16
  • Febrero
    2026

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) se viste de fiesta para conmemorar el décimo aniversario de uno de sus programas más emblemáticos: “Noches de Museos”.

La celebración arrancará este año con una velada especial que fusiona el diseño, la danza y la música en un entorno cargado de color.

La cita es este viernes 20 de febrero a las 19:00 horas en la Nave Generadores del Centro de las Artes (Parque Fundidora). Esta edición gira en torno a la exposición “El Color Que Nos Inspira” de la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.

La jornada ofrecerá una experiencia multidisciplinaria diseñada para despedir esta exitosa muestra.

El evento iniciará con una guía a cargo de Eliud Nava, responsable del acompañamiento curatorial, quien desmenuzará el proceso creativo y la estética audaz de la artista española.

La noche culminará con un performance sonoro y danza improvisada, resultado de la colaboración entre la artista sonora Umanah y el laboratorio Fugite.

Diez años acercando el arte a la comunidad 

Nacido en 2016 por iniciativa de la Coordinación de Servicios Educativos de Conarte e inspirado en el modelo europeo de Berlín, este programa ha logrado reunir a más de 20,000 visitantes en su primera década de historia.

Para este año de aniversario, la Secretaría de Cultura adelantó que se tienen programadas diversas ediciones especiales tanto en el Centro de las Artes como en la Casa de la Cultura de Nuevo León.

Para más detalles, los interesados pueden consultar el sitio oficial conarte.org.mx o seguir las actualizaciones en redes sociales a través de @conartenl.

Detalles del Evento

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026.
Horario: A partir de las 19:00 horas.
Lugar: Nave Generadores, Centro de las Artes (Interior del Parque Fundidora).
Costo: Entrada libre para todo público.
Colaboración: Evento organizado en conjunto con CEDIM – The School of Design.

conarte-noche-de-museos.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_17_at_12_35_43_AM_1_1477c2ad64
Anticipan un 2026 más dinámico para el sector inmobiliario de NL
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_43_AM_9b0cd9ccdb
¿Febrero loco? Vienen temperaturas cerca de los 40 grados para NL
previo_1cd48041ac
Jisk’a Anata llena de tradición el carnaval paceño en Bolivia
publicidad

Últimas Noticias

mexico_cuba_ayuda_78fc7ab9cf
Los envíos a Cuba continúan, pero sin petróleo: Presidenta
EH_UNA_FOTO_2025_02_19_T095653_069_84983c6534
Wall Street abre mixto con incremento en Dow Jones
contingencia_mexico_fase1_b3e80785a7
Extienden Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
publicidad
×