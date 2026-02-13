Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad

La noche de este viernes se reportó que Omar Cervantes Rodríguez, periodista regiomontano de 58 años de edad, sufrió de muerte cerebral.

El comunicador construyó una trayectoria profesional que transitó por el periodismo impreso, la televisión local y nacional, y el servicio público.

Amigos y personas cercanas confirmaron su muerte cerebral tras permanecer internado los últimos días en un hospital privado producto de una enfermedad respiratoria.

La Asociación de Periodistas de Nuevo León, “José Alvarado Santos”, lamentó la situación de Cervantes, quien era ampliamente conocido en el medio periodístico y de la comunicación gubernamental.

“Con profunda pena, lamentamos la partida de nuestro amigo periodista Omar Cervantes Rodríguez. Dios lo recibe en su reino. Compartimos el dolor de su familia y elevamos oraciones para que encuentren fortaleza”, indicó la asociación.

Cervantes Rodríguez, según reportes de amigos y familiares, se encontraba hospitalizado en el Hospital Zambrano Hellion, a raíz de un cuadro de neumonía.

A través de mensajería instantánea, decenas de personas cercanas, como colegas periodistas y excompañeros de trabajo, lamentaron su situación y recordaron parte de su trayectoria, así como múltiples anécdotas.

Políticos con los que se desempeñó o lo conocieron también lamentaron su partida y expresaron su solidaridad a la familia.

Además del periodismo, Cervantes también era analista político, coach fitness y de vida plena a través de su iniciativa “La Alegría de Vivir En Plenitud”

Cervantes nació un 28 de septiembre de 1967, y sus primeros pasos en los medios se remontan a 1986, cuando inició su carrera en la prensa escrita.

A lo largo de los años colaboró en medios impresos locales donde participó en coberturas informativas y trabajos editoriales que marcaron su formación profesional.

En distintas publicaciones personales evocó esa etapa como el inicio de una vocación que lo acompañaría durante décadas.

Con el tiempo, Cervantes dio el salto a la televisión, integrándose a TV Azteca Noreste, donde llegó a desempeñarse como director del departamento de Noticias.

Desde esa posición asumió responsabilidades de coordinación editorial, liderazgo de equipos informativos y supervisión de contenidos, consolidando su perfil como directivo en el ámbito noticioso.

En Nuevo León se desempeñó también como director de Comunicación Social en la administración del exgobernador José Natividad González Paras.

Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, Omar Cervantes se incorporó al gobierno federal, ampliando su experiencia hacia el servicio público, en una etapa que representó la transición de los medios de comunicación a la administración gubernamental.

En años recientes, impulsó proyectos personales enfocados en el desarrollo humano y espiritual, entre ellos “La Alegría de Vivir en Plenitud”, espacio desde el cual compartía reflexiones sobre fe, bienestar y crecimiento interior.

En sus redes sociales combinaba recuerdos de su trayectoria periodística con mensajes motivacionales y contenidos relacionados con la salud y la disciplina física.

