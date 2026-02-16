Alertan a NL por sistema anticiclónico que causará intenso calor

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso especial ante la llegada de una circulación anticiclónica que dominará la atmósfera durante esta semana, provocando un ascenso drástico en las temperaturas y condiciones de sequedad extrema en la entidad.

Las temperaturas máximas alcanzarán niveles atípicos para el mes de febrero. De acuerdo con el pronóstico, a partir del martes 17 y hasta el viernes 20 de febrero, Nuevo León experimentará un ambiente caluroso con cielos despejados y nula probabilidad de lluvia.

Se espera que el jueves sea la jornada más crítica del periodo, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados como máxima. Las mínimas oscilarán entre los 26 y los 28 grados en la zona metropolitana y citrícola.

Alerta por incendios forestales

Protección Civil advirtió que la humedad relativa caerá por debajo del 20%, una condición peligrosa que, sumada a las rachas de viento moderadas a fuertes del este-sureste, facilita la propagación de incendios forestales y de pastizales.

Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población a seguir estas reglas de oro para prevenir siniestros:

No quemar basura en ninguna circunstancia.

Evitar arrojar colillas de cigarro encendidas.

Prohibido encender fogatas en zonas rurales o de bosque.

Reportar de inmediato cualquier columna de humo al número de emergencias 9-1-1.

El Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León informó que se mantiene en monitoreo permanente para comunicar cualquier cambio relevante en las condiciones meteorológicas.

Temperaturas máximas por región

Norte: 34 a 36°C

34 a 36°C Oriente: 34 a 36°C

34 a 36°C Metropolitana: 36 a 38°C

36 a 38°C Citrícola: 36 a 38°C

36 a 38°C Montañosa: 26 a 28°C

26 a 28°C Sur: 28 a 30°C

