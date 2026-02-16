Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alerta_nuevo_leon_sistema_anticiclonico_calor_16631ba1c0
Nuevo León

Alertan a NL por sistema anticiclónico que causará intenso calor

Se espera que el jueves sea la jornada más crítica del periodo, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados centígrados como máxima

  • 16
  • Febrero
    2026

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso especial ante la llegada de una circulación anticiclónica que dominará la atmósfera durante esta semana, provocando un ascenso drástico en las temperaturas y condiciones de sequedad extrema en la entidad.

alerta-nuevo-leon-sistema-anticiclonico-calor.jpg

Las temperaturas máximas alcanzarán niveles atípicos para el mes de febrero. De acuerdo con el pronóstico, a partir del martes 17 y hasta el viernes 20 de febrero, Nuevo León experimentará un ambiente caluroso con cielos despejados y nula probabilidad de lluvia.

Se espera que el jueves sea la jornada más crítica del periodo, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados como máxima. Las mínimas oscilarán entre los 26 y los 28 grados en la zona metropolitana y citrícola.

Alerta por incendios forestales

Protección Civil advirtió que la humedad relativa caerá por debajo del 20%, una condición peligrosa que, sumada a las rachas de viento moderadas a fuertes del este-sureste, facilita la propagación de incendios forestales y de pastizales.

alerta-nuevo-leon-sistema-anticiclonico-calor.jpg

Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población a seguir estas reglas de oro para prevenir siniestros:

  • No quemar basura en ninguna circunstancia.
  • Evitar arrojar colillas de cigarro encendidas.
  • Prohibido encender fogatas en zonas rurales o de bosque.
  • Reportar de inmediato cualquier columna de humo al número de emergencias 9-1-1.

El Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León informó que se mantiene en monitoreo permanente para comunicar cualquier cambio relevante en las condiciones meteorológicas.

Temperaturas máximas por región

  • Norte: 34 a 36°C
  • Oriente: 34 a 36°C
  • Metropolitana: 36 a 38°C
  • Citrícola: 36 a 38°C
  • Montañosa: 26 a 28°C
  • Sur: 28 a 30°C

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

calor_663225c7ab
Ante altas temperaturas en NL, PC da recomendaciones vitales
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_10_50_AM_276e96e000
Carrera Coyotes está de fiesta: cumple 40 años
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_43_AM_9b0cd9ccdb
¿Febrero loco? Vienen temperaturas cerca de los 40 grados para NL
publicidad

Últimas Noticias

mexico_cuba_ayuda_78fc7ab9cf
Los envíos a Cuba continúan, pero sin petróleo: Presidenta
EH_UNA_FOTO_2025_02_19_T095653_069_84983c6534
Wall Street abre mixto con incremento en Dow Jones
contingencia_mexico_fase1_b3e80785a7
Extienden Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
publicidad
×