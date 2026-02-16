Samuel pide ‘altura de miras’ al Congreso por paquete fiscal

El gobernador Samuel García hizo un llamado a las y los diputados locales a actuar con “altura de miras” ante la discusión del paquete fiscal, al señalar que el Estado se encuentra en una oportunidad clave para fortalecer sus finanzas y mejorar el presupuesto para Nuevo León.

El mandatario estatal afirmó que actualmente Nuevo León cuenta con presupuesto, pero subrayó que este podría ser mejor dependiendo de las decisiones que tome el Congreso.

“Pedir a los diputados ‘altura de miras'; estamos en la oportunidad de un paquete fiscal, y lo que ellos decidan, vamos a estar muy atentos”, expresó, al dejar claro que la determinación final recaerá en el Poder Legislativo.

Samuel explicó que el Estado tiene la posibilidad de solicitar hasta un 15 % en financiamiento; sin embargo, indicó que ya se planteó al Congreso un punto medio del 10 %, en busca de consenso.

“Hoy tenemos presupuesto, puede estar mejor y depende de los diputados.

El estado puede pedir hasta un 15%; ya le dijimos al congreso que un punto medio puede ser 10; estamos atentos a lo que el congreso decida”, agregó el mandatario estatal.

En el presupuesto enviado por el Ejecutivo se solicitó $16,144 millones de pesos, de los cuales $2,400 millones se destinarían a Agua y Drenaje de Monterrey.

El Horizonte publicó el 11 de febrero que comienza la cuenta regresiva de cuatro meses rumbo al Mundial 2026, y ese día el gobernador hizo un llamado al Congreso Local y a todas las partes involucradas a cerrar filas para aprobar el Paquete Fiscal.

Durante su discurso en el evento en la Autopista Monterrey-Cadereyta donde autorizó eliminar el cobro de peaje a los automovilistas que van rumbo al aeropuerto, el mandatario aseguró que la celebración del Mundial es el pretexto ideal para que se autorice el plan presupuestal.

"El Mundial será la excusa, va a ser la barra para cerrar filas, y en cuatro meses vamos a echarle todos los kilos, cero peleas, cero piquete de ojos”, sostuvo.

Esta postura surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara recientemente que se estaba solicitando un nivel elevado de deuda, comentario al que el gobernador respondió ajustando la propuesta y reiterando que estarán atentos a lo que finalmente decidan las y los diputados.

Condicionan Morena y PRI presupuesto a ‘cero deuda'

Tanto el PRI como Morena recibieron con reservas la nueva propuesta fiscal del Ejecutivo. Aunque el gobernador Samuel García planteó este fin de semana un recorte en el endeudamiento, bajando del 15% al 10%, los legisladores condicionaron su aprobación a un desglose de obras y al cumplimiento de agendas sociales.

Mientras el partido guinda exige el cumplimiento de la agenda social de su dirigencia nacional, el PRI condiciona cualquier deuda a un desglose técnico de la obra pública.

El coordinador de Morena, Mario Soto, reafirmó que su voto está sujeto a las directrices de Luisa María Alcalde.

“Nosotros hemos tenido mucha claridad en base a lo que queremos en el presupuesto y qué es lo que estamos buscando, y hemos puesto siempre a la gente en el centro de la transformación y de este presupuesto”, dijo Soto.

“Para poder aprobar un presupuesto, es necesario que el gobernador firme el convenio para que las personas con discapacidad de 30 a 64 años puedan recibir apoyos. También establecimos que no estamos a favor de una deuda, estamos a favor de que haya medidas de austeridad en los gastos del gobierno y también en los gastos en la oficina del gobernador; se tienen que aprobar esos puntos”, agregó el líder de la bancada de Morena.

Por su parte, Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, aclaró que la deuda no es una prioridad inmediata y puede discutirse por separado de las leyes de ingresos y egresos. Sin embargo, indicó que no se autorizará financiamiento sin transparencia.

“No hemos recibido ningún planteamiento formal de alguna propuesta y vale la pena mencionar como quiera que la parte de la aprobación o no de un paquete de deuda no va, no tiene que ser el mismo momento que lo de un presupuesto, o sea, lo de las otras leyes”, señaló la diputada priista.

“Entonces, pues es una conversación que puede seguir en curso; lo primero sería consensar sobre la ley de coordinación hacendaria e ingresos e ingresos y egresos, y ya después podríamos ver el tema de la deuda”, agregó De la Garza.

Fuentes legislativas aseguraron que, aunque aún hay negociaciones sobre la mesa, lo más probable es que la propuesta que se apruebe sea entre el PRI, PAN, PRD y Morena.

