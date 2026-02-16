Podcast
Nacional

Designan Nadia López como directora de Materiales Educativos SEP

Ante la instrucción del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la pedagoga comenzará en funciones de manera inmediata

  • 16
  • Febrero
    2026

Nadia López García fue designada este lunes como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Ante la instrucción del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, López García comenzará en funciones de manera inmediata.

¿Quién es Nadia López García?

Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con 11 libros públicados, mismos que fueron traducidos en una decena de idiomas.

De acuerdo con el Gobierno de México, cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional. Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, experiencia que marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

Con su nombramiento, se busca que se fortalezcan los aprendizajes en humanismo y vida saludable, por medio de nuevos diseños materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.


Comentarios

