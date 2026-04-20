Garantiza Miguel Flores vida digna a 'Manchas' en santuario

Luego de rescatarla el pasado 14 de abril por las calles de Monterrey, el secretario general de Gobierno del Estado, Miguel Ángeles Flores Serna, aseguró una vida digna y un mejor futuro para la yegua “Manchas”.

“En 15 días, ‘Manchas’ va a ser otro animal, no se le van a notar estos huesos que se le notan, estas costillas, y se va a ver mucho más bonita galopando entre el libre pastoreo, entre el monte, junto con los demás animales”, explicó Flores Serna.

Flores Serna espera que el estado físico de la yegua cambie con el paso de los días, junto a otros ejemplares que fueron rescatados de una vida de abuso, como “Rayo”, “Charlie Brown” o “Azabache”.

“A Manchas la veo hasta contenta, como que se sabe que por fin alguien vio por ella, y no va a vivir jamás lo que ya ha vivido, jamás va sentir un latigazo en su vida, esperemos se le olvide pronto lo que vivió y que viva dignamente, como merecen vivir estos animalitos”, expresó.

"Manchas" fue rescatada luego de ser golpeada por un hombre dedicado a la recolección de basura, quien fue detenido por las autoridades.

Instó a la ciudadanía a crear conciencia y empatía sobre el bienestar animal, así como a continuar impulsando acciones para crear entornos seguros, no solo para los caballos, sino para todas las especies en general.

“Con tan solo un poquito de conciencia animal, un poquito de amor que les demos, les podemos cambiar la vida a estos animalitos, es necesario que los humanos seamos más humanos”, concluyó.

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