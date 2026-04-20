Continúan obras de Línea 6 luego de incidente en Apodaca

A pesar del accidente ocurrido la semana pasada, cuando una estructura en construcción de la Línea 6 de Metrorrey se desplomó sobre un vehículo en Apodaca y dejó a dos personas lesionadas, este lunes los trabajos sobre la avenida Miguel Alemán se desarrollaban con aparente normalidad y sin contratiempos visibles.

Durante un recorrido por la zona, se observó a trabajadores realizando sus actividades habituales sobre esta importante vía, a la altura del bulevar Aeropuerto, sin que se apreciara la colocación de señalización adicional tras el incidente.

Accidente dejó dos personas lesionadas

El percance se registró la tarde del pasado 17 de abril, cuando una presunta maniobra incorrecta de una grúa ocasionó la caída de un bloque de concreto sobre la avenida Miguel Alemán, impactando la parte trasera de un automóvil en circulación.

Como resultado, un hombre y una mujer resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Persisten afectaciones viales en la zona

Este lunes, además de la continuidad de las obras, en el área se mantenía una fuerte carga vehicular derivada de los trabajos de construcción, situación que se vio agravada por las lluvias registradas durante la mañana.

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