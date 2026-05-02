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Nuevo León

Invita San Pedro a conocer balones y módulos mundialistas

Estas acciones forman parte de un plan integral para posicionar al municipio como un destino preparado para eventos internacionales.

  • 02
  • Mayo
    2026

En el marco de la campaña “San Pedro de nivel mundial”, el municipio invita a la ciudadanía a recorrer distintos puntos de la ciudad para conocer balones y módulos temáticos instalados como parte del ambiente previo al Mundial de futbol.

Entre las ubicaciones destacadas se encuentra el cruce de Calzada del Valle y Calzada Mauricio Fernández Garza, donde visitantes pueden tomarse fotografías y formar parte de la experiencia.

¿Qué actividades ofrece la campaña mundialista?

El municipio colocó más de 30 balones y módulos en diversos espacios públicos, diseñados para que niñas, niños y familias puedan interactuar, jugar y disfrutar del futbol en un entorno accesible.

Además, se habilitaron canchitas mundialistas, pensadas para fomentar la activación física y la convivencia social en diferentes zonas de la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

La estrategia busca generar un ambiente previo al Mundial, al tiempo que promueve la participación ciudadana mediante actividades recreativas y puntos interactivos distribuidos en el municipio.

Autoridades locales señalaron que estas acciones forman parte de un plan integral para posicionar a San Pedro como un destino preparado para eventos internacionales.

¿Está listo San Pedro para recibir visitantes?

Durante la presentación de la campaña, el alcalde Mauricio Farah Giacomán afirmó que el municipio cuenta con condiciones consolidadas en seguridad, infraestructura y oferta turística para recibir a visitantes nacionales e internacionales.

“San Pedro no se ha venido preparando, sino ya estaba lista (la ciudad) desde antes para recibir a toda clase de gente de todo el mundo. San Pedro no solamente tiene la mejor calidad de vida, sino estamos en los primeros lugares en seguridad, tenemos las mejores plazas comerciales y los mejores comercios, pero principalmente los mejores espacios públicos para que la gente los pueda venir a disfrutar”.

Los puntos interactivos se encuentran distribuidos en diferentes zonas del municipio, incluyendo avenidas principales y espacios públicos de alta afluencia.

Las autoridades invitaron a la población a recorrer la ciudad, tomarse fotografías y utilizar los espacios deportivos, como parte de la experiencia mundialista que ya se vive en San Pedro.


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