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Nuevo León

Suplica Adrián al Congreso recursos para los municipios

El alcalde de Monterrey urgió al Congreso del estado considerar a los municipios ante las cargas extra en transporte, drenaje y escuelas públicas

  • 24
  • Marzo
    2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, le suplicó a los diputados del Congreso de Nuevo León considerar a los municipios al momento de definir las partidas en el Presupuesto Estatal, ya que, dijo, los ayuntamientos han tenido que prestar servicios que no son de su competencia, toda vez que el gobierno estatal no se los brinda a los ciudadanos como debería, como el transporte público, la infraestructura de tubería para agua y drenaje y la rehabilitación de escuelas públicas. 

Afirmó que está seguro de que los diputados se sensibilizarán ante esta petición.  

Desde el año pasado, ediles metropolitanos le pidieron al Congreso incrementar entre 20 y 30 por ciento las participaciones que reciben. 

"Yo exhortaría y le suplicaría a los diputados del Congreso, y sé que así va a ser porque han sido sensibles a las peticiones de los ciudadanos de Nuevo León y de los diferentes municipios; es importante garantizar recursos mínimos para poder atender las solicitudes de la población", declaró. 

El edil dijo que los municipios tienen que intervenir en favor del ciudadano. 

"Nosotros no podemos decirle al ciudadano "eso no nos toca", tenemos que entrarle para resolver; lo hicimos con la Regio Ruta, con el tema de movilidad, con la falta de camiones, con la falta de transporte público, transporte público caro e ineficiente. Lo estamos haciendo con la Regio Ruta, que es un transporte gratis, desde donde puedes trasladarte desde el norte de la ciudad al sur, pasando por el centro, el oriente y el poniente".

Atendemos también solicitudes que nos hacen los ciudadanos que tienen que ver con el drenaje sanitario... Los padres de familia se nos acercan cuando vamos a las colonias y nos piden que podamos atender las escuelas que tienen hierba, les falta pintura, que los baños están destrozados, hierba, que tienen falta de ventanas, que con el frío entra el invierno por las ventanas o hay mucho calor", expuso.


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