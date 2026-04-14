Llaman a reactivar coordinación metropolitana en NL

La presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, llamó a reactivar la Mesa de Coordinación Metropolitana ante la falta de reuniones en los últimos seis meses, situación que ha detenido el avance de proyectos y acuerdos clave para la zona metropolitana de Nuevo León.

La edil advirtió que la ausencia de este espacio de diálogo ha impactado directamente en la atención de problemáticas compartidas entre municipios, principalmente en temas como seguridad, movilidad y servicios públicos, que requieren acciones conjuntas.

Señalan rezago en agenda metropolitana

Oyervides Acosta enfatizó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para enfrentar los retos comunes de la región, al considerar que ningún municipio puede resolver de manera aislada las demandas metropolitanas.

“Debemos tener claro que ni Juárez ni ningún municipio de la zona metropolitana puede avanzar de manera aislada. Compartimos problemáticas y también la responsabilidad de dar soluciones. Hoy más que nunca, se requiere voluntad política y trabajo en equipo”, expresó la presidenta municipal.

En ese contexto, destacó que existen iniciativas que no deben quedar detenidas, como la Ley de Coordinación Metropolitana, la cual busca establecer una visión conjunta de desarrollo, así como garantizar el acceso equitativo a vivienda, infraestructura y servicios.

Juárez se perfila para retomar liderazgo de la mesa

La alcaldesa recordó que, conforme al esquema de rotación vigente, actualmente corresponde al municipio de Juárez asumir la coordinación de este órgano, por lo que manifestó su disposición para encabezar los trabajos y reactivar la agenda pendiente.

“Hago un llamado respetuoso, pero firme, a mis homólogos para reactivar este espacio. Ya hemos demostrado que cuando hay coordinación, a Nuevo León le va mejor. No podemos permitir que se detenga el trabajo conjunto que tanto beneficia a nuestra gente”, puntualizó.

La Mesa de Coordinación Metropolitana, integrada por 16 municipios y promovida por el gobernador Samuel García Sepúlveda, funciona como un mecanismo institucional para la toma de decisiones estratégicas en la región.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Juárez reiteró su intención de impulsar el diálogo entre autoridades y fortalecer los acuerdos que permitan avanzar en una agenda común enfocada en el desarrollo integral del estado.

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