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Nuevo León

Pide Adrián a su equipo no distraerse con aspiraciones

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y aspirante a la gubernatura, pidió a su gabinete no distraerse del trabajo municipal

  • 14
  • Mayo
    2026

Ante los "destapes" que ya comenzaron, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, le pidió a los integrantes de su gabinete no distraerse con el tema electoral, y aunque les aclaró que las aspiraciones son legítimas, estas deben estar dentro de la ley y solo en sus tiempos libres, sin bajar el ritmo de trabajo en la tarea municipal. 

El edil les aclaró que él, que aspira a la gubernatura, no se distrae y hace su trabajo, por el compromiso que tiene con los ciudadanos. 

"Las aspiraciones legítimas son obviamente entendibles, pero eso no puede bajar nuestro ritmo de trabajo, nuestra planeación y estrategia, eso no puede distraerlos, y bueno, en los tiempos libres que ellos, y de acuerdo a la ley, puedan hacer algo, adelante", dijo. 

"No pueden distraerse, yo no lo hago; para mí no pasa desapercibido que hay la posibilidad de contender por la gubernatura; sin embargo, no nos distraemos: trabajamos de tiempo completo, ustedes me ven aquí en las obras, me ven en los temas sociales, con el tema de seguridad, trabajando todos los días para resolver porque es una responsabilidad y un compromiso que tengo con los ciudadanos que me dieron su confianza", afirmó. 

En tanto, el secretario de Administración, Marcelo Segovia, quien fue "destapado" por el PRI como uno de los prospectos para ser candidato a la alcaldía regia, dijo que esperará los tiempos para tomar una decisión, y aunque confirmó que acudirá al evento donde se lance la figura del "defensor" de Monterrey, aseguró que está concentrado en dar resultados en el municipio, y lo demás se verá después. 

"Ahorita concentrado para sacar adelante todos los programas y esperando los tiempos para tomar una posible decisión el día de mañana", comentó. 

"Sí, vamos a estar presentes en el próximo evento que va a haber (en su partido)", sostuvo.


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