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Deportes

Final de facultades… ¡Como en la década de los 90!

FIME e Ingeniería Civil protagonizan la batalla por el título en la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la UANL en el Gaspar a las 19:00 horas

  • 14
  • Mayo
    2026

Como en los 90, el Clásico de Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) ante Castores de la Facultad de Ingeniería Civil definirá al campeón de las facultades este jueves, en la Temporada 2026 de la Liga Intrauniversitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en la categoría de novatos.

Al filo de las 19:00 horas, ambas escuadras se toparán en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la UANL.

FIME llega como el actual bicampeón y una racha de 20 triunfos al hilo, entre ellas una agónica victoria de 12-10 sobre los Castores en temporada regular.

Ese duelo previo se definió en la última serie ofensiva, cuando los Osos anotaron con menos de dos minutos en el reloj.

Para Civil, la Final significa su regreso a los escenarios importantes, luego de varios años complicados.

Con un duelo de pronóstico reservado se cerrará una temporada de novatos, donde todos los jugadores tienen su primera experiencia en el mundo del futbol americano.


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