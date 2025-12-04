Sigue sin definirse costo de placas y licencias en Tamaulipas

Será hasta el 10 de diciembre cuando de acuerdo a la ley, se presente la miscelánea fiscal 2026, por lo que el costo de placas y licencias no está definido aún.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, dijo que mientras tanto no pueden informar si registrarán un incremento o se mantendrán igual.

“Eso lo vamos a ver ahora con el paquete económico, la ley establece el día 10 de diciembre para presentarlo al honorable Congreso el cual es la última instancia para ajustar y aprobar el paquete”, dijo el funcionario.

Indicó que establecerán acciones para tener una muy buena recaudación en el 2026, “de eso se trata, que los estados sean cada vez más independientes; vienen muchas sorpresas buenas para el estado de Tamaulipas”.

Actualmente el costo de las placas y derechos vehiculares es de 2 mil 603 pesos.

El canje de placas vehiculares en el estado se realiza cada tres años y de acuerdo a Ramírez González, este 2025 fue el año cuando el contribuyente debe pagar por el cambio.

El costo de la licencia de conducir en Tamaulipas es de 1 mil 357 pesos para la de automovilista y 1 mil 697 pesos para la de motociclista.

La reposición de licencia anda en los 566 pesos.

Comentarios