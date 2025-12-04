Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
carlos_ramirez_finanzas_tamaulipas_210b49f46f
Tamaulipas

Sigue sin definirse costo de placas y licencias en Tamaulipas

El costo de placas y licencias en Tamaulipas para 2026 se definirá hasta el 10 de diciembre con la presentación de la miscelánea fiscal

  • 04
  • Diciembre
    2025

Será hasta el 10 de diciembre cuando de acuerdo a la ley, se presente la miscelánea fiscal 2026, por lo que el costo de placas y licencias no está definido aún. 

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, dijo que mientras tanto no pueden informar si registrarán un incremento o se mantendrán igual. 

“Eso lo vamos a ver ahora con el paquete económico, la ley establece el día 10 de diciembre para presentarlo al honorable Congreso el cual es la última instancia para ajustar y aprobar el paquete”, dijo el funcionario. 

Indicó que establecerán acciones para tener una muy buena recaudación en el 2026, “de eso se trata, que los estados sean cada vez más independientes; vienen muchas sorpresas buenas para el estado de Tamaulipas”. 

Actualmente el costo de las placas y derechos vehiculares es de 2 mil 603 pesos. 

El canje de placas vehiculares en el estado se realiza cada tres años y de acuerdo a Ramírez González, este 2025 fue el año cuando el contribuyente debe pagar por el cambio. 

El costo de la licencia de conducir en Tamaulipas es de 1 mil 357 pesos para la de automovilista y 1 mil 697 pesos para la de motociclista. 

La reposición de licencia anda en los 566 pesos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fitch_saltillo_bandera_ratings_f1253fe4f1
Fitch mantiene a Saltillo con buena nota crediticia del país
oficina_rompe_record_235bd85082
Lidera Reynosa recaudación fiscal en Tamaulipas en 2025
Whats_App_Image_2025_12_02_at_7_58_24_PM_a894892ef7
Continúan las comparecencias del gabinete estatal
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Trump_Carney_8886bc3cad
Acordamos trabajar juntos en temas comerciales: Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_12_05_at_2_56_00_PM_5c6cfd8315
Realizan festival navideño en la Primaria Ford 74 
fghd_7ce0ebab88
Celebra Concanaco presencia de Sheinbaum en sorteo mundialista
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×