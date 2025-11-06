Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana brindó este jueves, los avances en la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro.

Durante la conferencia del Nuevo León Informa, el titular Hernán Villarreal afirmó que la línea 4 cuenta con avances en el montaje de cabezales, obra electromecánica, montaje de trabes de rodadura y colado de capiteles.

En tanto, la línea 6 informó que se tienen las pilas de cimentación al interior del Paseo Santa Lucía, así como el armado de losa en la Estación Paseo La Fe. Además, de los montajes de las vigas en los cruces especiales de avenida Churubusco y los detalles en la estación de la Torre Administrativa.

En tanto, el secretario enfatizó que el pensar que estas edificaciones no presentaran algunos inconvenientes en la ciudad, "es una ilusión".

“Y esto sucede en cualquier obra de magnitud, estamos atravesando la ciudad. Pensar que no va a haber ninguna afectación o que vamos a encontrar un sendero por donde no le peguemos a nadie, pues es una ilusión”,

Afirmó que el porcentaje general de ambas líneas es del 68% según la Meta FIFA, de las cuales el 65% corresponde a la Línea 4 y 71% a la línea 6. En tanto, la ampliación de la línea 6 cuenta con solo el 31%.

"Recordemos que esta línea empezó más de un año después de la construcción de las líneas 4 y 6" recalcó el titular.

Villarreal informó que se cuenta con un personal activo de trabajo de 3,511 personas frente a la obra, incluidos ingenieros y obreros. Respecto a maquinaria y equipo con la que se cuenta ronda en las 541 unidades.

"Es la obra jamás vista en cuanto a magnitud de empleo generado y de trabajo realizado en el Estado".

Cruces especiales

El secretario detalló que se cuentan con siete cruces especiales en torno a las obras, los cuales definió como:

"Son cuando se requiere tener espacios entre columnas de más de 30 metros. Tenemos siete cruces especiales. Ya se han terminado tres: uno de 42 metros donde está la ciclovía; otro de 45; y el más grande es el que está en avenida Churubusco con 143 metros"

Destacó que la ingeniería utilizada en estas obras es de última generación, lo que permite tener un viaducto más ligero para evitar las interrupciones durante la jornada diurna, por lo que los trabajos son realizados por la noche.

Obras inducidas

Hernán Villarreal la definió como aquellas acciones que modifican, protegen o desvían de manera temporal o permanente una construcción o instalación que se encuentra activa. Aunque no forman parte del proyecto original, son consideradas como indispensables. Estas incluyen la reubicación de ductos pluviales, líneas de gas, cables eléctricos y redes hidráulicas, necesarias para liberar el terreno antes de continuar con la construcción del Metro.

De acuerdo con el titular, el recuento de las obras finalizadas son los siguientes:

CFE: 4 de 10 de transmisión

CFE: 62 de 140 de distribución

AyD: 15 de 73

Pluviales: 7 de 22

Gas: 4 de 32

Aseguró que la mayoría de las obras estarán terminadas para el 2026, en especial aquellas que se relacionen con pluviales y que afecten directamente a la ciudadanía. Afirmó que todos los días se tienen reuniones con autoridades municipales y estatales para llevar a cabo una obra de movilidad.

"Todos los días tenemos reuniones para atender estas obras. Hay más de 3,500 trabajadores en esto [...] una obra de esta magnitud no podría avanzar sin la colaboración estrecha que estamos teniendo con todas las dependencias federales y las administraciones municipales." recalcó el titular.

En caso del pluvial de avenida Venustiano Carranza, se entregó un anteproyecto para llevar a cabo dicha solución, pero será revelado al público cuando se este concensado y aprobado.

En tanto, Villarreal agregó que las obras que representen un riesgo para la seguridad se atenderán con prioridad y subrayó que todas las obras están consideradas dentro del presupuesto, con montos estimados desde el proceso de licitación.

En caso de la estación Talleres perteneciente a la Línea 1 se llevará a cabo una ampliación para evitar riesgos ante las aglomeraciones presentes durante el día.

- Con información de Julieta Guevara -

Comentarios