Confirma Estados Unidos: sin riesgo para viajar a Nuevo León

El gobierno de los Estados Unidos confirmó que no hay ningún riesgo para viajar por todo el territorio de Nuevo León; si acaso, sólo recomendó tomar precauciones comunes, como transitar de día y hacerlo por carretera de cuota, que es lo mismo que recomienda en la mayor parte de las entidades de la república mexicana.

En un comunicado difundido ayer, el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey informó que ya le comunicó a sus empleados que no hay restricción alguna para transitar por Nuevo León, a diferencia de lo que ocurre con Tamaulipas, entidad a la que mantuvo en nivel máximo de alerta.

Con este posicionamiento, se despejaron las versiones que indicaban que es riesgoso transitar por las arterias del estado de cara al Mundial de la FIFA 2026.

En el comunicado, el gobierno de Estados Unidos indicó que, para ellos, Nuevo León se mantiene en nivel dos, como ha estado desde hace mucho tiempo.

“Nuevo León permanece en nivel 2: no hay restricciones geográficas de viaje para empleados del gobierno de los Estados Unidos dentro del estado".

“De acuerdo con la advertencia de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos para México, los empleados deben realizar viajes por carretera entre ciudades durante las horas del día y utilizar carreteras de cuota siempre que sea posible”, señala el comunicado.

Tras el reporte de desapariciones de personas en la carretera Monterrey-Reynosa, el pasado 20 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje en la que recomendaba no viajar de noche, pero sólo para el tramo de esa vía que va del municipio de Cadereyta a Los Ramones.

Además, esa alerta especial, así como las que se otorgan a cada entidad, están dirigidas a sus empleados y residentes en México, no a toda la población.

Ayer, el consulado estadounidense dijo que esa alerta especial no implicó que se haya colocado a todo Nuevo León en un nivel de alerta de gravedad, como algunas voces lo hicieron ver.

“El viernes 20 de junio, la misión de los Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje relacionada específicamente con la carretera Monterrey–Reynosa, tras recibir informes creíbles sobre desapariciones a lo largo de la ruta".

“La alerta reflejó una advertencia similar emitida por la Secretaría de Seguridad de Reynosa (Tamaulipas), que instó a los viajeros a evitar la carretera durante la noche, especialmente el tramo entre Cadereyta y Los Ramones, donde ocurrieron incidentes recientes en la sección de la carretera libre".

“Esta alerta de viaje no refleja ningún cambio en los niveles de advertencia de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Nuevo León o Tamaulipas”, señaló el comunicado.

El consulado pidió que las alertas y la información se transmitan con claridad y objetividad.

“Nos gustaría asegurar que la información que se difunda sea lo más clara y precisa posible para el público”, indicaron.

Tamaulipas sí queda en nivel de máxima alerta

A diferencia de Nuevo León, Tamaulipas sí se mantiene en nivel cuatro de alerta, que significa, de plano, no viajar o pedir autorización para hacerlo.

Si bien no varió la clasificación de Tamaulipas, pues el nivel máximo de gravedad es cuatro, este refleja que, para el gobierno de EUA, no es recomendable usar sus vías.

“Tamaulipas permanece en nivel 4 – No viajar debido al crimen y secuestro".

“Los empleados del gobierno de los Estados Unidos no pueden viajar entre ciudades en Tamaulipas utilizando carreteras interiores mexicanas".

“Los viajes entre Nuevo Laredo y Monterrey están limitados a la carretera federal 85 durante las horas del día y con autorización previa".

"Para ver un mapa de las áreas restringidas, visite https://mx.usembassy.gov/maps-of-restricted-areas"

“Los empleados del gobierno de los Estados Unidos no pueden viajar a otras partes del estado de Tamaulipas”, señaló el comunicado.

Según la página del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el nivel uno —que significa que se puede viajar totalmente seguro y sin restricción alguna— están sólo los estados de Campeche y Yucatán. En el nivel dos —que significa viajar con precaución— están Nuevo León, CDMX, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, entre otros. En el nivel tres, que implica la recomendación de reconsiderar viajar, están entidades como Baja California, Chiapas, Jalisco, Chihuahua y otras.

En el nivel cuatro —que de plano es no viajar— están entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, entre otras.

Alertas de viajes de EUA para entidades mexicanas

En la página del Departamento de Estado de EUA y de la Oficina de Asuntos Consulares está publicada la lista de los niveles de alerta para cada entidad del país; esta información es para los empleados del gobierno estadounidense. Esta va desde el nivel 1, que es para las entidades donde no existe ninguna restricción, hasta el nivel 4, en el que de plano no se permite transitar o se debe pedir permiso para hacerlo. En el nivel 2, se recomienda tomar precauciones, y en el 3, reconsiderar el viaje. Nuevo León no ha cambiado; sigue en el nivel 2, donde se puede viajar tomando mayor precaución.

Nivel 1. Precauciones normales

Campeche

Yucatán

Nivel 2. Mayor precaución

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Hidalgo

Ciudad de México

Estado de México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Nivel 3. Reconsiderar viajar a:

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 4. No viajar a:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

