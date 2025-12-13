Invita Monterrey disfrutar de actividades navideñas este domingo

Como parte de las celebraciones decembrinas, el Gobierno de Monterrey invitó a las familias regiomontanas a disfrutar de una tarde de espectáculos gratuitos y actividades familiares este domingo 14 de diciembre en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal.

Las actividades iniciarán a partir de las 16:10 horas con una programación diseñada para públicos de todas las edades.

El primer número en presentarse será Zaga Boys Gerilumi, seguido por la Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey, que subirá al escenario a las 16:55 horas.

Posteriormente, a las 17:30 horas, se presentará el Payaso Globito, mientras que a las 18:00 horas el público podrá disfrutar de una imitación de Karol G.

A las 18:25 horas se ofrecerá un espectáculo de circo, y el cierre musical de la jornada estará a cargo de The Pepper’s Band, a las 18:35 horas.

Además de los espectáculos escénicos, las familias asistentes podrán disfrutar de atracciones recreativas, entre ellas un tobogán, pista de hielo y otras dinámicas instaladas en la plaza para el público infantil y juvenil.

Como parte del ambiente navideño, también se contará con el paso de la Caravana Coca-Cola, que recorrerá calles del centro de Monterrey y llegará a la Plaza Zaragoza alrededor de las 18:40 horas, donde realizará dos vueltas frente al Palacio Municipal antes de continuar su trayecto.

