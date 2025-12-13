Podcast
Nuevo León

Aumenta afluencia y tráfico en Monterrey por compras navideñas

El aumento de visitantes ha provocado que el tráfico en el primer cuadro de la ciudad se intensifique, generando congestionamientos en distintos puntos.

A pocos días de las celebraciones decembrinas, el centro de Monterrey registra un notable incremento en la afluencia de personas que acuden a realizar sus compras navideñas, lo que también ha generado mayor carga vehicular en la zona.

En la Plaza Morelos, ubicada sobre la avenida Juárez y su cruce con Zaragoza, se observa a decenas de personas recorriendo los comercios con bolsas en mano, adquiriendo papel de regalo, decoraciones y buscando opciones para los próximos estrenos y festejos de la temporada.

El aumento de visitantes ha provocado que el tráfico en el primer cuadro de la ciudad se intensifique. Las filas de vehículos en los semáforos, habituales en esta zona, se han extendido aún más durante estas fechas, generando congestionamientos en distintos puntos.

Ante este panorama, personal de movilidad se encuentra desplegado en las principales avenidas del centro para apoyar a automovilistas y peatones, con el objetivo de agilizar la circulación y reforzar el respeto a semáforos y cruces peatonales, a fin de prevenir accidentes durante esta temporada de alta actividad comercial.

 

