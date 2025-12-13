Podcast
Nuevo León

Reconocen labor de operadores de transporte público en Nuevo León

Como parte de los incentivos, se anunció un aumento mensual de $3,000 pesos para alrededor de $4,500 operadores en el estado

Operadores del transporte público en Nuevo León fueron reconocidos por su trabajo diario al volante, durante una ceremonia encabezada por el gobernador Samuel García, quien destacó que el factor humano es clave para que las mejoras en movilidad realmente funcionen.

Aunque se han incorporado nuevos camiones, el mandatario señaló que el servicio depende en gran parte de quienes los operan. 

“Son muy importantes los camiones nuevos, pero no va a servir de nada si no convencemos a los choferes de que nos ayuden con la frecuencia y con salir a tiempo”, expresó.

Como parte de los incentivos, se anunció un aumento mensual de $3,000 pesos para alrededor de $4,500 operadores en el estado, con la intención de mejorar tanto el servicio como las condiciones laborales.

 “El Estado puede dar este aumento y a cambio pedir que mejore el sistema y también su bolsillo”, añadió el gobernador. 

Por su parte, Abraham Vargas Molina, director del Sistema Metrorrey y encargado del Instituto de Movilidad, señaló que el reconocimiento va más allá del aspecto económico. “No solo con el bono mensual, sino reconociéndoles y dignificando la labor que realizan todos los días”, indicó.

También destacó el impacto de las largas jornadas laborales.

 “Son turnos que pueden llegar hasta 21 horas, y eso implica sacrificios no solo para ellos, sino para sus familias”, comentó.

Durante el evento se realizó una rifa entre los operadores, en la que se entregaron premios como una casa y dos viajes a Cancún. 

El ganador de la vivienda fue Jesús Luna Valdez, operador con 35 años de servicio, quien recibió el título de propiedad durante la ceremonia.


