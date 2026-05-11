Coco Gauff remonta y avanza a cuartos en Roma

La estadounidense Coco Gauff, tercera favorita, selló este lunes su pase a los cuartos de final del WTA 1000 de Roma tras imponerse a su compatriota Iva Jovic en un partido marcado por la resistencia, el coraje y la capacidad de reacción.

Gauff, finalista el año pasado en el torneo romano, tuvo que emplearse a fondo durante dos horas y cuarenta y cinco minutos para revertir un encuentro que comenzó cuesta arriba.

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Coco Gauff saved a match point to claim a comeback victory over Iva Jovic!



5-7, 7-5, 6-2 💪 pic.twitter.com/I55OqFAIE3 — Tennis Channel (@TennisChannel) May 11, 2026

Desconectada en el primer set, la número cuatro del ranking cedió la manga inicial por 5-7, pero reaccionó en el segundo parcial, donde logró salvar una bola de partido en contra y mantenerse con vida.

Con mayor solidez en el tramo decisivo, la estadounidense terminó imponiéndose por 5-7, 7-5 y 6-2 en el derbi estadounidense.

Experiencia clave en momentos decisivos

La victoria evitó que Jovic alcanzara los primeros cuartos de final de un torneo WTA 1000 en su carrera. La joven tenista rozó la hazaña, pero no pudo sostener la ventaja ante una rival con mayor experiencia en instancias decisivas.

Jovic venía de dar la sorpresa al eliminar a la italiana Jasmine Paolini, octava del mundo, lo que hacía aún más meritorio su desempeño en Roma.

Gauff busca otro título de élite

Con este triunfo, Gauff avanzó a la quinta ronda en busca de su cuarto título en torneos WTA 1000, tras los conquistados en Cincinnati 2023, Pekín 2024 y Dubái 2026.

Al término del partido, la estadounidense se mostró satisfecha por su desempeño en un duelo condicionado por factores externos, como ruidos y el paso de aviones.

“Pasó de todo”, declaró, al tiempo que aseguró sentirse “muy orgullosa” de la manera en que logró sobreponerse.

En la siguiente ronda, Gauff se medirá a la ganadora del enfrentamiento entre la belga Elise Mertens y la rusa Mirra Andreeva, en un duelo que definirá a su rival en los cuartos de final del torneo romano.

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