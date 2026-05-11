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Rumores rodean relación de Cristian Castro ¿Terminaron?

El cantante Cristian Castro volvió a encender la polémica luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta ruptura con su actual pareja

  • 11
  • Mayo
    2026

El cantante Cristian Castro volvió a encender la polémica luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta ruptura con su actual pareja, la productora Victoria Khüne.  

Las especulaciones surgieron después de difundirse imágenes donde el intérprete aparece acompañado de varias mujeres, situación que rápidamente provocó comentarios y teorías en redes sociales.  

Incluso, algunos usuarios aseguraron que las jóvenes que aparecen junto al cantante serían escorts, aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente.  

La controversia también tomó fuerza luego de que trascendiera que Verónica Castro habría cancelado una visita programada a Monterrey, aumentando aún más las especulaciones alrededor del entorno familiar del cantante.  

Hasta ahora, Cristian Castro no ha hablado públicamente sobre estos rumores y continúa con sus compromisos profesionales mientras la polémica sigue creciendo en redes y medios de espectáculos.  

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