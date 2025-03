Congreso de Nuevo León reconoce trayectoria de la 'Nena' Delgado

Por sus 63 años de carrera y ser una de las principales impulsoras del teatro, no solo en Nuevo León, sino en todo México, Trinidad “Nena” Delgado recibió un reconocimiento por parte del Congreso del Estado.

Con un ánimo y energía que contagió no solo a los diputados, sino a todos los asistentes a esta ceremonia, recibió el reconocimiento y dijo que es uno de los logros más grandes que ha tenido durante sus 83 años de vida.

“Hace 63 años que soy actriz, pero no lo hice sola, lo hice con todos mis compañeros y desde aquí les mando un saludo a todos mis compañeros que estuvieron conmigo en los escenarios, a nombre de ustedes, medios, los productores, a todos los que han hecho posible que la Nena Delgado llegue a esta edad a los escenarios.

“No sé aún qué significa este reconocimiento en mi carrera porque no me habían dicho nada, fue una sorpresa. Ivonne fue la culpable, porque sí me han hecho muchos reconocimientos, pero nunca el Congreso”, dijo Nena Delgado.

El reconocimiento a Nena Delgado fue propuesto por la diputada Ivonne Álvarez, quien dijo que la actriz y productora lo tenía más que merecido por su gran trayectoria.

Trinidad Delgado Valero, mejor conocida como La Nena Delgado, es una actriz de teatro nacida en Salinillas, en Anáhuac, Nuevo León. Inició su carrera teatral en 1962 con la obra de “La Zorra y las Uvas”, la cual la ayudó a despuntar en el mundo de la actuación y, desde ese entonces, ha hecho cientos de papeles que la llevaron hasta participar en películas de cine.

