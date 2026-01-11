Podcast
Nacional

Sheinbaum sostendrá nueva llamada telefónica con Trump

La llamada se dará en un contexto de tensión por las recientes declaraciones de Trump sobre la posibilidad de realizar operaciones terrestres contra cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum y el Mandatario de EUA, Donald Trump, sostendrán este lunes una nueva llamada telefónica.

Se trata del contacto número 15 desde el inicio de ambos gobiernos. En un contexto de tensión por las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre la posibilidad de realizar operaciones terrestres contra cárteles de la droga en México.

La comunicación llevó a modificar el horario de la conferencia mañanera, que ahora está programada para las 09:00 horas en Palacio Nacional.

En distintas ocasiones, y tras los amagos de Trump, ya sea por temas arancelarios o de seguridad. La mandataria ha pospuesto la mañanera luego de sostener previamente llamadas telefónicas con su homólogo estadounidense.

Desde la conferencia matutina del jueves pasado, la Presidenta dejó clara la postura del Gobierno mexicano: “coordinación sí, subordinación no”. Este mensaje fue reiterado durante la gira de trabajo que realizó el fin de semana por Guerrero y Michoacán.

En esa misma lógica, México ha buscado presentar a Washington información detallada sobre decomisos, laboratorios asegurados, detenciones y operaciones conjuntas, con el objetivo de demostrar que hay acción efectiva en territorio nacional, sin necesidad de intervenciones extranjeras.


