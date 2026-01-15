Podcast
Nuevo León

Continúan acciones de 'Operativo Invernal' en Área Metropolitana

La Secretaría de Igualdad busca actuar de manera preventiva ante las bajas temperaturas, priorizando el bienestar de las personas en condición vulnerable

  • 15
  • Enero
    2026

La Secretaría de Igualdad e Inclusión continúa con las acciones de entrega de chocolate caliente como parte del Operativo Invernal en diversos puntos del Área Metropolitana.

Herrera encabeza entrega de apoyos

Durante el frente frío que se ha presentado esta semana, se instó que el Operativo Invernal se lleve a cabo en estaciones de transporte, afuera de hospitales y en calles del centro de la ciudad.

Es por ello que la titular de la dependencia, Martha Herrera, entregó los apoyos a ciudadanos en condición vulnerable y familiares de personas internadas en el Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este despliegue prioriza a las personas en situación de calle o en contexto de desplazamiento migratorio, para quienes condiciones adversas para resguardarse del frío.

Con esto, la dependencia busca actuar de manera preventiva ante las bajas temperaturas, priorizando el bienestar de las personas en condición vulnerable.


